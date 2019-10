Due turisti britannici attaccati dagli squali | feriti

I turisti si buttano in mare! esplosioni Stromboli - morto un escursionista - Due feriti : Ucciso dall'esplosione un uomo di Milazzo che si trovava in un sentiero della zona di Ginostra, illeso il suo amico brasiliano. Altri due feriti. Difficoltosi i soccorsi a causa degli incendi provocati dai lapilli. Canadair in azione per spegnere i roghi. Il sindaco Giorgianni: "Nessuna evacuazione, pochi danni. Ma aiutiamo chi vuole andar via". La caduta di lapilli sta provocando degli incendi nella zona dei canneti. turisti in ...