“Drogati | pedofile” Insulti choc a Chiara Ferragni Lei denuncia l' hater

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ad alcuni commenti negativi,risponde spesso con ironia, ma quando si offendono le persone a lei care facendo illazioni davvero gravi, l’imprenditrice digitale non ci sta. È quello che è accaduto dopo uno degli ultimi commenti di un, che è riuscito a rovinare anche il messaggio di auguri cheaveva indirizzato alla mamma Marina. “Felice compleanno alla mia fantastica mamma che io amo tantissimo – aveva scritto la influencer allegando alcuni scatti che ritraevano i momenti felici della Di Guardo con le figlie - . Grazie per avermi insegnato il vero amore sin da quando sono nata”. Un augurio importante che è stato rovinato da uno dei tantidellaQuesta volta, però, gliche le sono stati rivolti hanno davvero superato ogni limite e la moglie di Fedez ha deciso di agire per vie legali. “Famiglia di drogati! ...