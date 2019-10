Donna ferita sull' A12 a Civitavecchia | l' amante morto in fondo al viadotto | «Volevo

Una guardia giurata Donna è stata ferita in un assalto a un portavalori : Una donna, guardia giurata di un istituto di vigilanza, è rimasta ferita in una tentata rapina a un portavalori a Orta Nova (Fg). E accaduto alle 8.30, in piazza Aldo Moro in una filiale di un Istituto di credito dove i vigilantes sono stati affrontati da 4 banditi, armati con fucili a canne mozze e con il volto coperto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i malfattori sarebbero arrivati sul posto quando i vigilantes erano ...