Donare il sangue | perché bisogna farlo e quali vantaggi dà

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ci avete mai pensato? Bastano pochi minuti e si può davvero dare la vita. Come? Semplicemente donando il proprio, che può diventare cura per tante persone che soffrono. Nell’epoca dei social siamo abituati ad attivarci quando una richiesta ci colpisce dritta al cuore, ma dovremmo invece trasformare la donazione in una sana abitudine, che aiuta noi stessi a rimanere controllati e chi lotta contro una malattia. In Italia, oggi, i donatori disono un milione e 750mila. E l’autosufficienza nazionale è in bilico, anche a causa del calo demografico, si delinea una diminuzione dei donatori “stabili” tra le giovani generazioni. Nel medio periodo, la carenza strutturale dipotrebbe compromettere la salute delle persone che, a causa dell’anemia, sono costrette a sottoporsi a frequenti trasfusioni di, come chi soffre di sindromi mielodisplastiche e ...

