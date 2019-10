DIRETTA Alba Berlino-Milano - Eurolega basket 2019-2020 : orario - tv - streaming - programma : E’ arrivato il momento della settimana con il doppio impegno europeo per l’Olimpia Milano. Una tre giorni che si apre questa sera per la squadra di Ettore Messina in Germania con la sfida all’Alba Berlino, mentre venerdì poi Milano affronterà al Forum il fortissimo Barcellona. Milano è reduce da una fantastica vittoria in casa contro il Fenerbahce e, dopo la sconfitta all’esordio con il Bayern Monaco, ha infilato tre ...

Tra Alba Parietti e Francesca De Andrè volano parole grosse in DIRETTA tv : La showgirl Alba Parietti ha avuto una grossa discussione con Francesca De Andrè a Non è la D’Urso: «L’unico talento che hai è quello di sputta**re la tua famiglia». La Parietti che è stata sentimentalmente legata a Cristiano De Andrè ha mantenuto la calma nonostante le urla insopportabili di Francesca. Alba Parietti è stata protagonista insieme ad Asia Argento dell’Uno contro tutti a Live non è la D’Urso. Tra gli ...

DIRETTA/ Borussia Dortmund Barcellona - risultato 0-0 - streaming tv : Jordi Alba ko : DIRETTA Borussia Dortmund Barcellona di Champions League in streaming video e tv: risultato live 0-0, prende il via la partita.

Vieni da me bagarre in DIRETTA tv tra Alba Parietti e Daniele Radini Tedeschi : L’opinonista Alba Parietti è stata ospite dalla Balivo, è stata offesa e s’infuria: «La Rai ti paga per dire queste cose?».. Dopo l’intervista ad Alba Parietti, la conduttrice chiede all’opinionista e critico d’arte Daniele Radini Tedeschi di porre una domanda alla loro ospite. Ma qualcosa non va per il verso giusto. Radini Tedeschi si rivolge ad Alba Parietti, ma lei non sente la domanda e ironica afferma: «Con i ...

Ascolti TV | Lunedì 9 settembre 2019. Montalbano 21.27% - Temptation 18.16%. Vita in DIRETTA 14.42% vs D’Urso 16.44%-15.65%. Geo 7.39% - Panella 5.4% - Bonaccorti 1.7% - : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Lunedì 9 settembre 2019, su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Gita a Tindari in replica ha conquistato 4.486.000 spettatori pari al 21.27% di share. Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.07 – la prima puntata di Temptation Island Vip 2 ha raccolto davanti al video 2.949.000 spettatori pari al 18.16% di share (Buonanotte: 805.000 – 16.35%). Su Rai2 Made in I Ditelo Voi ha ...

