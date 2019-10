DIETRO L' UMBRIA Terremoto e affari | la salsa giallorossa che ha punito il Pd

Umbria galvanizza centrodestra - Salvini mira sul Governo e attacca Conte. Di Maio? “Non si torna inDIETRO” : Cita Vasco in apertura ("una splendida giornata"), non nomina mai Vincenzo Bianconi, il candidato 'civico' di Pd-M5s che, dopo l'ammissione della sconfitta e gli auguri di buon lavoro alla Tesei, sceglie il low profile e trascorre la giornata in famiglia, a Castelluccio. Ma c'è un nome che più di tutti ricorre nelle parole di Matteo Salvini e non è quello dell'ex alleato Luigi Di Maio bensì quello del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Che ...

Umbria : Carfagna - 'passo inDIETRO Fi per spazzare via sinistra' : Roma, 12 ott. (AdnKronos) - “Tra 15 giorni l’Umbria sarà libera dalla cappa di potere clientelare a cui la sinistra l’ha condannata per 50 anni. Per raggiungere questo traguardo storico, per permettere al centrodestra di fare un passo in avanti, Forza Italia che aveva tutto il diritto di esprimere i

Umbria : Carfagna - ‘passo inDIETRO Fi per spazzare via sinistra’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – ‘Tra 15 giorni l’Umbria sarà libera dalla cappa di potere clientelare a cui la sinistra l’ha condannata per 50 anni. Per raggiungere questo traguardo storico, per permettere al centrodestra di fare un passo in avanti, Forza Italia che aveva tutto il diritto di esprimere il candidato presidente ha fatto un passo indietro”. Lo ha affermato Mara Carfagna, deputata di Fi e ...

Pd - niente penale per chi cambia casacca : DIETROfront in Umbria : Il Pd ci ripensa. niente multa da 30mila euro per i candidati che cambieranno casacca una volta eletti in consiglio regionale. Dopo le polemiche interne - per la notizia rilanciata da Il Messaggero -...

Regionali Umbria - passo inDIETRO di Di Maolo : non sarà la candidata di M5s e Pd. Rinuncia anche Proietti : “Resto sindaca di Assisi” : Non sarà Francesca Di Maolo la candidata civica di M5s e Pd alle Regionali in Umbria. La presidente dell’Istituto Serafico di Assisi ha deciso di fare un passo indietro e Rinuncia all’investitura. Stessa decisione è arrivata anche dalla sindaca della città umbra, Stefania Proietti, che Luigi Di Maio aveva caldeggiato in un post sul Blog delle Stelle nel giorno in cui la piattaforma Rousseau ha dato il via libera al ‘patto ...

Regionali in Umbria - Luigi Di Maio : 'Facciamo tutti un passo inDIETRO' : In vista delle elezioni Regionali in Umbria Luigi Di Maio, in una lettera al quotidiano La Nazione, ha parlato della possibile alleanza tra Pd e M5s anche a livello locale, e ha proposto un "patto civico", in cui ognuno correrà con il suo simbolo ma darà il sostegno ad un "presidente civico" fuori dai partiti. E le sue parole vengono ben accolte dagli alleati di governo. Resta il rischio di sconfitta in caso di elezioni, in una regione come ...

Regionali in Umbria - Di Maio apre al Pd : «InDIETRO i partiti - sì a giunta civica» : Il leader del M5S: «Programma comune e sostegno di tutti senza pretendere assessorati. Ma non si tratta di alleanze o coalizioni». Salvini: «È disperato»

Regionali - Di Maio apre al Pd : «In Umbria i politici facciano passo inDIETRO». Salvini : «È disperato» : Fare «un passo indietro per lasciare spazio a una giunta civica». È la proposta di Luigi Di Maio per le Regionali in Umbria. «Per rigenerare il patto di...

Regionali in Umbria - Di Maio : «Passo inDIETRO dei partiti - sì a giunta civica» : Il leader del M5S: «Programma comune e sostegno di tutti senza pretendere assessorati. Ma non si tratta di alleanze o coalizioni». Salvini: «È disperato»

Regionali Umbria - Di Maio propone un patto civico : “I politici facciano un passo inDIETRO”. Zingaretti apre : “Sì a confronto” : Una lettera al quotidiano La Nazione per proporre un “patto civico” per l’Umbria in vista delle elezioni Regionali del prossimo 27 ottobre. È la mossa di Luigi Di Maio, che ha di fatto aperto il campo ad una sorta di alleanza con coloro che vorranno condividere il progetto del capo politico del Movimento 5 Stelle. L’iniziativa ha subito raccolto il consenso dei nuovi alleati di governo, con il segretario del Pd Zingaretti ...

Di Maio lancia patto civico per l’Umbria : “Passo inDIETRO dei politici”. Salvini : “È disperato” : Luigi Di Maio lancia la proposta di un patto civico per l'Umbria: chiede a tutti i partiti disponibili di fare un passo indietro per presentare un candidato unico (civico e non politico) per la guida della regione, sostenuto dai simboli dei singoli partiti. Un'apertura ben vista dal Pd e da Articolo Uno con Roberto Speranza e subito criticata da Matteo Salvini.Continua a leggere