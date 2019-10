Fonte : quotidianodiragusa

(Di martedì 29 ottobre 2019) Le diet? Ecco cosa spiega l'Academy of Nutrition andtics

quotidianodirg : Diete vegetariane fanno bene o male alla salute? - vogliotrichechi : @RimbambitchsHDA Penso che le persone possano decidere per sé, ma solo per sé stessi, e non imporre diete vegane, v… - BaatardEva : RT @r4dcom: RAGA NON POTETE CAPIRE IN PARLAMENTO SI STA DISCUTENDO DEI DANNI DEGLI ALLEVAMENTI INTENSIVI ALL'AMBIENTE, DELLA NECESSITÀ DI… -