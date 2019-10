Di Maio | Obiettivo del Movimento è maggioranza autonoma | ora umiltà

Zingaretti e Di Maio - obiettivo 39% : la loro speranza in Umbria è "perdere bene" : Obbiettivo: perdere bene. Non il massimo, ma tanto basta. L'alleanza fra Pd e M5s, che per la prima volta corrono uniti in una competizione regionale come quella umbra, è sì un' alleanza strategica ma sta per diventare «un esperimento» e il test - da giorni si ostinano a ripetere i dirigenti del Pd

Migranti - obiettivo Tunisia : con il decreto Di Maio rimpatri più rapidi sul 30% degli sbarchi : Come funziona il decreto interministeriale illustrato alla Farnesina: la lista dei 13 “Paesi sicuri” può scoraggiare le partenze da quelle nazioni perchè le richieste d’asilo diventano più difficili da accogliere. Ma senza accordi bilaterali i rimpatri non sono possibili. Il provvedimento - firmato da Esteri, Interni e Giustizia - dovrebbe invece bruciare i tempi dei rimpatri in Tunisia, primo paese oggi per afflusso; 2.240 dall’inizio ...

Governo - Corriere : 'Renzi-Di Maio strana coppia - obiettivo ridimensionare Conte' : La politica italiana ha riservato evoluzioni che, solo un anno e mezzo fa sembravano impossibili. Rischia di esserlo ancor di più lo scenario delineato da un interessante articolo apparso sul Corriere della Sera, a firma di Maria Teresa Meli, in cui si prova a leggere tra le righe di fatti e situazioni che si stanno delineando. In particolare si pone l'accento su come, a sorpresa, due ex nemici storici come Luigi Di Maio e Matteo Renzi ...

Governo ultime notizie : Di Maio “nostro obiettivo è abbassare le tasse” : Governo ultime notizie: Di Maio “nostro obiettivo è abbassare le tasse” Di Maio si fa sentire via social sulle proposte di tassazione avanzate da Fioramonti: una “tassa sulle merendine” e una sui biglietti aerei (non sul servizio ma sul supporto fisico plastificato). Idea che è sembrata ragionevole al primo ministro Giuseppe Conte, che ha dato l’ok a discuterne. Il tandem Conte-Fioramonti si è trovato però di ...

Di Maio : “Voli e snack? L’obiettivo è abbassare le tasse non aumentarle per fare cassa” : Il ministro Luigi Di Maio frena su tassa sulle merendine e biglietti aerei: "L'obiettivo è abbassare le tasse, non aumentarle. Se poi c'è un progetto per disincentivare alcune fonti dannose, lo dobbiamo fare con un progetto di largo respiro. Non si possono fare balzelli per fare cassa", ha detto da New York, dove si trova con il premier Conte.Continua a leggere

Di Maio : “Obiettivo il taglio delle tasse” : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi sosteniamo. Un ...

Di Maio : “Obiettivo il taglio delle tasse” : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi ...

Di Maio : “Obiettivo abbassare le tasse - non aumentarle”. E sul taglio parlamentari : “Mercoledì si decide quando. Zero scuse” : In vista della legge di Bilancio il capo politico del M5s scrive un messaggio su Facebook per chiarire e rassicurare: “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a ...

Di Maio : obiettivo è abbassare le tasse : 15.02 "Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Di Maio. "Un governo -aggiungeche pensa ai cittadini,lavora per bloccare l'aumento dell'Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia,l'anno prossimo. E' questo il Governo che ...

Di Maio : “No a nuovi balzelli - obiettivo taglio tasse” : Roma, 22 set. (AdnKronos) – “Fermi tutti. Noi abbiamo come obiettivo quello di abbassare le tasse, non di aumentarle. E secondo me è totalmente sbagliato scatenare un dibattito ogni giorno per parlare di nuovi balzelli. Un governo che pensa ai cittadini lavora per bloccare l’aumento dell’Iva, che avrebbe comportato una spesa di più di 500 euro a famiglia, l’anno prossimo. Ed è questo governo che noi ...

Ocean Viking - Luigi Di Maio : "Anche col precedente governo l'obiettivo era la redistribuzione dei migranti" : "Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Unione europea aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti". Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau, interviene sul caso della nave ong che è stata autorizzata a sbarcare a Lamped