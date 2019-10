Den Harrow per il mio pianto all’Isola dei famosi sono stato massacrato

Den Harrow sono stato massacrato per anni per colpa di un reality : Stefano Zardi in arte Den Harrow è stato un cantante di successo negli anni ’80 ma la fama ha avuto il suo prezzo. Poi ha cercato di nuovo la popolarità con l’Isola dei Famosi dove un pianto ormai passato alla storia della tv l’ha marchiato per molto tempo. in un’intervista a “Radio Cusano Campus” ha raccontato: “Se tornassi indietro non farei più Den Harrow perché mi ha tolto più di quello che mi ha dato”, La fama l’ha esposto: “Mi ha tolto ...

