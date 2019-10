Fonte : romadailynews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma – E’ partita ieri, nel V, la“l’Assessore informa”. Si tratta di una diretta Facebook nel corso della quale l’Assessore alle Politiche Ambientalirisponde alle domande che sono state sollevate dai cittadini via email o sul suo profilo Facebook. Nel corso del video,ripercorre anche i lavori che sono stati seguiti negli ultimi giorni, i sopralluoghi effettuati, gli incontri realizzati con i vari Dipartimenti, Uffici tecnici, comitati dei cittadini ecc.ha riassunto i principali impegni che sono stati portati avanti dalla Giunta la scorsa settimana per quanto riguarda le sue deleghe (ambiente, decoro e mobilità sostenibile): nel video si è parlato quindi dei “criteri ambientali minimi” e della direttiva che è stata fatta; dell’evento che si è tenuto giovedì scorso (“Alberi in periferia”) esempio di partecipazione attiva della ...

romadailynews : Dario Pulcini lancia ‘#Assessore Informa’: nuova rubrica del V Municipio: Roma – E’ partita… -