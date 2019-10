Danni per maltempo a Pozzallo | dichiarato lo stato di calamità

Maltempo a Ispica : come presentare istanze per Danni : Il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie avvisa la cittadinanza che si possono presentare le istanze per i danni avuti dal Maltempo. Ecco come

Maltempo : disagi ai treni in Sicilia - tecnici a lavoro per riparare Danni piogge : Palermo, 28 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 60 i tecnici di Rfi, più il personale delle ditte appaltatrici, impegnato ininterrottamente dallo scorso fine settimana per il regolare ripristino della circolazione sulle linee ferroviarie della Sicilia colpite dal Maltempo. Dalle 5 di questa mattina la cir

Sicilia - ingenti Danni per il maltempo : enorme voragine a ridosso dell’abitato di Ispica : L’ondata di maltempo che ha investito il Sud Est della Sicilia ha provocato almeno una vittima. Si tratta di un uomo che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, la stessa dove ieri sera erano state travolte due auto dalla piena del torrente. Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini. A Ispica le forti piogge hanno provocato lo straripamento di ...

Puglia - razzia di olive e uva nelle campagne : Coldiretti annuncia le ronde. "Danni per 300 milioni" : I furti soprattutto fra le province di Bari e Bat con territori più colpiti Bitonto, Andria, Palo e Rutigliano. Il presidente Muraglia: "Ho chiesto un incontro con i prefetti e il governatore Emiliano"

I tifosi del Celtic nel mirino della Uefa. La Lazio vuole il risarcimento Danni per i saluti fascisti : La partita Celtic-Lazio ha creato non pochi “imbarazzi e bocche storte” tra i vertici della Uefa, scrive Il Messaggero. I tifosi scozzesi sono finiti nel mirino degli uomini di Nyon, i cui ispettori hanno annotato sia la bandiera con il disegno di Mussolini a testa in giù, sia, soprattutto la coreografia esposta ad inizio gara, che richiamava le Brigate Rosse. “Tanti cartoncini verdi a fare da sfondo alla stella a cinque punte ...

Maltempo Lombardia - i nubifragi nel Pavese hanno provocato Danni per 1 - 5 milioni : Il Maltempo che ha sferzato la bassa Lombardia nelle ultime 48 ore ha provocato danni per 1,5 milioni di euro nei dieci Comuni maggiormente colpiti dai nubifragi. Da quello di Casteggio a Godiasco (Pavia) sarà chiesto lo “stato di calamità” per avere accesso ai fondi. Nei prossimi giorni la regione potrà riconoscere l’emergenza Pavese e sollecitare il governo. Intanto rimangono sotto stretta osservazione Po e Ticino anche in ...

Maltempo Liguria : lunedì tecnici in Valle Stura per la valutazione dei Danni : “I tecnici di protezione civile sarebbero già arrivati oggi ma essendoci allerta prolungata abbiamo preferito spostare a lunedì, quando faranno valutazioni economiche rispetto ai danni che dobbiamo vedere ristorati. Abbiamo già detto ai sindaci che quello che stanno mettendo in campo come somma urgenza verrà ristorato al 100% rispetto a tutti gli interventi che sono considerati, anche dal dipartimento, urgenti per il ripristino delle ...

Migranti - frode e corruzione ai Danni dello Sprar. Denunciate 25 persone : Andrea Pegoraro L’attività investigativa ha permesso di scoprire un sistema basato su un rapporto illecito tra il responsabile dell’ufficio rendicontazione del servizio Sprar e i responsabili di due cooperative situate nei territori provinciali di Frosinone, Caserta e Isernia Chiedevano il rimborso per le rette di rifugiati non più presenti nel nostro Paese. Inoltre, mettevano a carico del servizio Sprar (Sistema di Protezione per ...

Maltempo - due morti in Piemonte. L'ultima telefonata di una vittima : «Acqua dappertutto». Valli Stura e Orba : allagamenti - Danni e frane : Hanno perso la vita l'autista di un'auto a noleggio, che abitava a Sale, in provincia di Alessandria, e un pensionato di 80 anni, vittima di un incidente stradale nel canavese

Valli Stura e Orba - allagamenti e Danni. Linee ferroviarie per Ovada - Torino e Milano ferme. Treni costretti a tornare indietro : Allerta arancione su Savona e Genova. Ma la situazione è grave nelle aree pià interne della Liguria. Il sindaco di Rossiglione ai cittadini: «Non uscite»

Toto Wolff F1 - GP Messico 2019 : “Sarà un weekend difficile per noi - dovremo limitare i Danni” : Il Circus della F1 volge il proprio sguardo al weekend del GP del Messico. Lewis Hamilton ha possibilità per concludere la partita iridata in proprio favore, avendo un vantaggio di 64 lunghezze sul compagno di squadra Valtteri Bottas. Le Frecce d’Argento, che hanno conquistato il titolo dei costruttori a Suzuka (Giappone), temono però questo fine settimana, tenuto conto delle caratteristiche della pista messicana. I lunghi rettilinei e le ...

Per i Danni dell'alluvione Piemonte e Liguria chiedono stato d'emergenza : Famiglie sfollate, case isolate, persone disperse, cittadini evacuati, e persino due morti, questo l'inventario dell'ennesima alluvione nell'Alessandrino; Valerio Rossi Albertini, fisico del Cnr, ospite a "La vita in diretta" li chiama: "eventi previsti, conosciuti già da tempo, con modelli di calcolo e studi già presenti sui tavoli della Protezione Civile. Anomalie contemplate all'interno di una casistica più ampia, episodi che accadono sempre ...

