Dalla Chiesa attacca Travaglio | che minimizza il dato elettorale in Umbria

Alessandra Appiano - la commozione di Rita Dalla Chiesa : “Non mi hai dato la possibilità di salvarti” : “Sono un giornalista ma non sono qui come giornalista, sono qui come marito di una donna fantastica che per venticinque anni è stata al mio fianco, è stata la mia compagna di vita”, Nanni Delbecchi è salito sul podio di Italia Sì per raccontare quanto accaduto a sua moglie Alessandra Appiano. Scrittrice, giornalista e autrice televisiva morta suicida il 3 giugno 2018 mentre era ricoverata per depressione all’ospedale Turro San ...

Rita Dalla Chiesa si commuove a Italia Sì parlando di Alessandra Appiano : Momento di forte commozione per Rita Dalla Chiesa: la conduttrice, per anni colonna di Forum, è ospite fissa Dalla scorsa stagione televisiva di Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni.In studio era ospite Nanni Delbecchi, marito della giornalista e scrittrice Alessandra Appiano, morta suicida l'anno scorso mentre era ricoverata per depressione in un ospedale di Milano. La presentatrice ha parlato così della sua ...

Ergastolo ostativo - Rita Dalla Chiesa : «Mafiosi in permesso? Un premio alle cosche» : Loro pensano che la giustizia giusta sia dare la possibilità, a chi ha scontato molti anni di carcere, di usufruire di permessi premio per riabbracciare la famiglia. E questo potrebbe anche...

M5s vuole recuperare Ici e Imu Dalla Chiesa per finanziare la manovra : recuperare l’Ici non pagata dalla Chiesa tra il 2006 e il 2011 e far pagare l’Imu per quegli immobili sfruttati commercialmente ma che “eludono l’imposta”.Questo è l’obiettivo di un ddl sottoscritto da 76 senatori M5s, depositato oggi al Senato, che i parlamentari sono pronti a tradurre in un emendamento alla legge di bilancio. La misura, proposta da Elio Lannutti e firmata anche dall’ex ministro ...

Permessi a mafiosi - Rita Dalla Chiesa : Avranno brindato come quando hanno ucciso mio padre : La nota conduttrice tv, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha criticato la sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi anche per i mafiosi condannanti all’ergastolo... La sentenza della Corte Costituzionale che ha aperto la strada ai Permessi premio anche per i mafiosi condannati all'ergastolo ha sollevato un vespaio di polemiche. Fortemente critica per il verdetto è Rita Dalla Chiesa. La conduttrice tv, ...

Chiesa - meno preti e suore : l'Europa la più colpita Dalla crisi delle vocazioni : Sempre meno preti e suore. Non si ferma la crisi di vocazioni nella Chiesa. Il numero totale dei sacerdoti nel mondo, infatti, è diminuito anche quest'anno, raggiungendo quota 414.582...

Rita Dalla Chiesa sul caso degli agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e Saviano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Rita Dalla Chiesa : “Chef Rubio e Saviano fanno parte di un circolo di poveracci in un sistema che li fa camminare sul tappeto rosso” : Dopo che gli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nella Questura di Trieste, Chef Rubio ha detto la sua, suscitando una serie di reazioni. Tra queste, anche quella di Rita Dalla Chiesa che durante un’intervista a La Verità ha ribadito il suo pensiero, definendo Chef Rubio e Saviano “le nuove monetine buttate addosso agli agenti nel Sessantotto”. “Come quelle buttate sulla ...

Otto e mezzo - Dalla Chiesa su Gruber contro Salvini e Meloni : 'Sempre più astiosa' : Non è la prima volta che Rita Dalla Chiesa muove un appunto nei confronti di Lilli Gruber. Nell'intervista rilasciata al quotidiano La Verità si è concessa ad una considerazione generale su quello che sarebbe il comportamento generale della giornalista nei confronti dei suoi ospiti. La sua trasmissione, in onda con successo nel pre-serata di La 7, è spesso teatro di scontri aspri che non mancano di suscitare polemiche o dibattiti. Risultano ...

Sara Tommasi Dalla D’Urso faccio una vita di casa e chiesa : L’ex showgirl Sara Tommasi è stata ospite a ‘Live Non è la D’Urso’, ha raccontato, per la prima volta, come, è finita nel tunnel della droga dopo i successivi televisivi e racconta: “Ho incontrato delle amicizie sbagliate durante una serata. Ho fatto l’errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film por..o. E’ stato un sequestro. Dall’assunzione ...

Rita Dalla Chiesa lancia l'allarme terrorismo : Troppo odio contro agenti : Non vi è più alcuna riconoscenza per le divise. Rita Dalla Chiesa parte da questo presupposto e avverte che il clima che si respira oggi è simile a quello dei primi anni Settanta che hanno preceduto il terrorismo: "Stiamo tornando verso un periodo che pensavamo chiuso da un pezzo, e invece non è vero". Il riferimento è a un tweet choc che recitava: "“Rompete i cogl... sugli sbirri morti in questura? Ma chi c... se ne frega! Morissero tutti nello ...