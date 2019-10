Dacia Arena sempre più green grazie alla partnership tra Bluenergy Group e Udinese

Biglietti Udinese-Torino - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A alla Dacia Arena : La Seria A 2019-2020 di calcio è pronta a riaprire i battenti dopo la sosta di una settimana dovuta agli impegni delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni a Euro 2020. L’ottava giornata sarà decisamente spezzettata come al solito con pochissimi match che verranno disputati in contemporanea l’un l’altro per lasciare all’appassionato estremo la possibilità di gustarsi tutto lo spettacolo del massimo campionato ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la sesta giornata di Serie A alla Dacia Arena : Domenica 29 settembre (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine si giocherà Udinese-Bologna, match valido per la sesta giornata della Serie A. Una sfida sicuramente molto importante per i padroni di casa, che vogliono ritrovare la vittoria dopo quella all’esordio con il Milan. Il pareggio di Verona ha ridato un po’ di fiato alla formazione di Tudor, che dovrà fare ancora a meno della fantasia dell’argentino Rodrigo De Paul, che ...

Brescia - colpo contro l'Udinese : 1-0 - alla Dacia Arena decide il gol di Romulo : Dopo due sconfitte consecutive (tra cui la rimonta subita col Bologna), il Brescia ritorna a vincere e lo fa da grande squadra. Al termine di una battaglia che ha portato in dote otto ammonizioni totali (quattro per parte), le Rondinelle battono per 1-0 l'Udinese di Igor Tudor, condannandola alla te

Udinese-Brescia 0-1 - un gol di Romulo consente alle Rondinelle di espugnare la Dacia Arena [FOTO] : Udinese-Brescia – Il Brescia espugna la Dacia Arena con un gol di Romulo. Seconda vittoria in trasferta per la squadra di Corini, che ha giocato molto meglio dei friulani. Nel primo tempo l’occasione più grande capita sui piedi di Alfredo Donnarumma che si fa ipnotizzare da Musso. Copione che non cambia nella ripresa con le Rondinelle che trovano il vantaggio al 57′ con un destro di Romulo, deviato da De Maio. Il Brescia ...

