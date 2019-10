Da Eurogames a Portobello | l’esercito dei remake puntualmente bocciati dal pubblico

Fonte : davidemaggio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Ilary Blasi -Con una media di appena 2.198.000 spettatori, pari all’11.3% di share, si è chiusa su Canale 5 la prima, e con buona probabilità anche ultima, edizione di, sbiadito rifacimento dello storico Giochi Senza Frontiere. Alla base dell’insuccesso del programma la concorrenza delle altre reti, la realizzazione di giochi ripetitivi e dallo scarso appeal ed una collocazione autunnale del tutto nuova (e inadatta) rispetto al passato. Non è un caso se i celebri Jeux Sans Frontières ebbero successo in estate o sotto le feste di Natale (con il titolo Giochi Sotto l’Albero e Questa Pazza Pazza Neve), periodi ben più adatti per un’offerta di puro intrattenimento come quella di. Ad aver influito più di tutto sullo scarso riscontro del programma è però ancora una volta la poca lungimiranza di autori e direttori di rete, convinti di ...