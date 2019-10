Cuneo | mummia della santona in casa per anni | domani a processo marito e figli

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 29 ottobre 2019) Riprenderàin Corte d'Appello a Torino, a seidi distanza dal ritrovamento, ilper Aldo e Alfio Pepino, padre eo di 81 e 42, ed Elda Allinio, i familiari di Graziella Giraudo, la "" di Borgo San Dalmazzo, in provincia di, trovata mummificata la notte del 27 ottobre 2013, all'interno dell'abitazione che la donna condivideva con Rosa Giraudo, il giorno dopo i funerali di quest'ultima. Secondo quanto riportato da La Stampa, fino al momento del ritrovamento del corpo si pensava che la donna fosse in viaggio da tanti, ma secondo l'autopsia morì, invece, nell'aprile del 1996 per cause naturali, in una villetta di via Pedona a Borgo, dove si era trasferita poco dopo la separazione dal. In base alle prime informazioni, naturale sarebbe stata anche la mummificazione del suo corpo.Il segreto di quel corpo all'internovenne ...

AnnaRasetti : Mummia custodita in casa per 17 anni a Borgo San Dalmazzo. A processo marito e figlio della “santona” - La Stampa - MaricaGusmitta : #BorgoSanDalmazzo #Cuneo Mummia custodita in casa per 17 anni. A processo marito e figlio della “santona” - La St… - Giacinto_Bruno : Mummia custodita in casa per 17 anni a Borgo San Dalmazzo. A processo marito e figlio della “santona” - La Stampa -