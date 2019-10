Crollo Torre Piloti | l’ex comandante della Capitaneria Angrisano | “Non c’è stato alcun

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) “Sareiil primo a non farli stare lì”. “Ci dormivo, non la ritenevo pericolosa”. Si sono difesi così in aula l’exdi Porto di Genova, l’ammiraglio Felicio, e l’exdeidel porto, Giovanni Lettich, sotto processo insieme ad altre 10 persone per la sicurezza, crollata il 7 maggio 2013 dopo l’urto con il cargo Jolly Nero causando 9 morti. “Non c’erapericolo fino a quel momento. Se avessi saputo che era pericolosa, che gli uomini che ci lavoravano erano in pericolo, sareiil primo a non farli stare lì”, si è difeso, che pochi giorni dopo la tragedia divennedi tutte le Capitanerie di porto d’Italia. Interrogato dal pm Walter Cotugno – che ritiene la“costruita a cavallo...

