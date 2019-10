Crollo di ponte Morandi | le idee dei familiari delle vittime per il memoriale

Crollo ponte Lecco - la Procura chiede il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati : La Procura di Lecco ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque dei sei indagati per il Crollo del ponte di Annone Brianza, nel Lecchese, avvenuto il 28 ottobre del 2016: Angelo Valsecchi e Andrea Sesana, rispettivamente dirigente e tecnico del settore viabilità della Provincia di Lecco, Giovanni Salvatore, dirigente Anas, (che all’epoca dei fatti responsabile della statale 36), Silvia Garbelli, responsabile dell’ufficio pianificazione e grandi ...

Il Crollo del ponte pedonale di Miami del 2018 fu causato da errori di progettazione e supervisione : Martedì, il National Transportation Safety Board, un’agenzia federale statunitense sulla sicurezza dei trasporti, ha diffuso un rapporto che spiega che le cause principali del crollo del ponte pedonale a Miami, avvenuto nel marzo del 2018, furono errori presenti nel progetto iniziale

Sopravvissuti al Crollo del Ponte Morandi sposi a Napoli : "Sotto le macerie per 4 ore - poi la rinascita" : Il sogno d’amore coronato dopo essere Sopravvissuti alla tragedia ed aver superato la grande paura. Eugeniu Babin e Nataliya Yelina si sono sposati sabato 12 ottobre a Napoli, mentre poco più di un anno fa si trovavano a Genova e attraversavano il Ponte Morandi in direzione Francia. Era il 14 agosto quando la loro auto venne risucchiata, cadendo dal viadotto per ottanta metri e lasciandoli prigionieri delle macerie per quattro ...

Nozze per Eugeniu e Nataliya - sopravvissuti al Crollo del Ponte Morandi : A Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte MorandiA Genova un anno dopo il crollo del Ponte Morandi«È una giornata importante perché è un passo avanti che ...

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del Crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Ponte Genova - posato primo impalcato. A 414 giorni dal Crollo - nasce il nuovo viadotto : A 414 giorni dal crollo del Ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 ha collassato provocando 43 vittime, nasce oggi il nuovo viadotto sul Polcevera. Alle 11:17 e' stato posato il primo impalcato tra le pile 5 e 6 a 50 metri d'altezza. Alla cerimonia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Genova ci sta dando una grande lezione, ha ridato luce e speranza al Paese intero", ha detto. "Genova è il simbolo della volontà di rinascita - ha aggiunto ...

Genova - le prime impalcature del nuovo ponte a 414 giorni dal Crollo del Morandi : Sono iniziate le operazioni di costruzione del viadotto ideato dall'architetto Renzo Piano. Presenti anche il premier Giuseppe Conte, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, il sindaco Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti. GUARDA LA GALLERY

Crollo ponte Morandi - lascia Castellucci Benetton : «Sotto choc per le inchieste» : Discontinuità al timone della capogruppo di Autostrade per l’Italia e degli Aeroporti di Roma. lascia il numero dopo oltre 15 anni. Le deleghe verranno ripartite tra componenti del consiglio, dove entra Gianni Mion, alla guida della holding dei Benetton

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul Crollo del ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...

Falsi report sui viadotti dopo il Crollo del Ponte Morandi : ecco la mappa dei ponti sotto indagine : La Procura di Genova e la guardia di Finanza hanno eseguito in varie regioni di Italia un blitz nell’ambito dell’indagine sul cedimento del viadotto di Genova che il 14 agosto del 2018 ha provocato la morte di 43 persone. La nota di Autostrade: «Mai risparmiato su manutenzione»

Genova ore 11.36 - su Rai 3 un docufilm racconta il Crollo del Ponte Morandi : A 13 mesi dal crollo del Ponte Morandi, Rai 3 propone questa sera, domenica 15 settembre, in prima serata e in prima visione, il docufilm Genova ore 11:36, prodotto da 42° Parallelo in collaborazione con Rai Cinema e realizzato da Giorgio Nerone e Fabrizia Merolla con Emilio Fabio Torsello, per la regia di Emiliano Bechi Gabrielli.prosegui la letturaGenova ore 11.36, su Rai 3 un docufilm racconta il crollo del Ponte Morandi pubblicato su ...

Report falsi su viadotti Autostrade - l’indagato disse : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il Crollo del ponte Morandi” : “Non è possibile una superficialità così spinta dopo il 14 agosto”. A parlare è Andrea Indovino, addetto all’ufficio Controlli Strutturali di Spea Engineering, tra i destinatari delle misure emesse dal gip di Genova Angela Maria Nutini. Ha dubbi sulla stabilità del viadotto Pecetti sulla A26 (Genova-Gravellona Toce a Mele) in relazione al passaggio di un trasporto eccezionale (21-22 ottobre 2018) e quando si trova a redigere la ...

L'inchiesta sul Crollo di Ponte Morandi ne ha prodotta un'altra su altri due viadotti : È stato aperto un nuovo filone d'indagine sulla tragedia del Ponte Morandi. False attestazioni sui controlli dei viadotti autostradali prima e dopo il crollo. La Guardia di Finanza di Genova sta eseguendo 9 misure cautelari, perquisizioni e sequestri nell'ambito dell'indagine "bis", scaturita dalla principale inchiesta sul disastro di Genova del 14 agosto del 2018 che ha provocato la morte di 43 persone. L'ordinanza è firmata dal ...

Genova ore 11.36 - il docu-film di Rai3 sul Crollo del ponte Morandi : Domenica 15 settembre va in onda su Rai3 alle 21.20 il docufilm Genova ore 11.36 per raccontare, attraverso una lavorazione durata otto mesi con oltre 100 persone incontrate tra testimoni oculari, soccorritori e forze dell’ordine, il crollo del ponte Morandi dal punto di vista delle vittime. Si tratta di una delle ultime iniziative targate Rai per coltivare il ricordo della tragedia che un anno fa si è abbattuta sul capoluogo ...