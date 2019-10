Creata su Instagram una pagina per denunciare gli insulti omofobi

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Erika e la sua fidanzata Martina, hanno deciso così digliricevuti sui social, creando unasuchiamandola "Le perle degli". Le due ragazze hanno deciso di fare ciò, raccogliendo tutti i commenti negativi riguardante le foto che postavano, piuttosto che eliminare i propri account dal social e mostrare a tutti la cattiveria scaturita da alcuni. Gravinei commenti Le due ragazze di Novara, precisamente di Arona, hanno ricevuto parecchiper il loro rapporto amoroso in brevissimo tempo, all'incirca in un paio di settimane. Ciò che riferisce una delle due ragazze, la ventiquattrenne Martina Tamarro, è che hanno creato ladopo essere stata tempestata insieme alla sua fidanzata Erika Mattina di ventidue anni, per via di un paio di foto che si sono permesse di pubblicare su qualchedi Facebook. La loro finalità, è ...

