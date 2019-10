Counter Strike GO | Valve blocca la vendita delle key delle loot box per contrastare il

Fonte : eurogamer

(Di martedì 29 ottobre 2019) A partire da oggi le key per lebox diGO non saranno più vendibili sullo Steam marketplace, questo perché pare che alcuni gruppi di criminali stiano approfittando dell'ecosistema per riciclare denaro sporco. A partire da oggi quindi ogni key acquistata sarà permanentemente legata ad un preciso account.Di seguito vi riportiamo il comunicato inoltrato poco fa daai giocatori:"Perchè questa modifica? In passato moltekey sono state vendute ed acquistate da persone oneste, tuttavia di recente abbiamo osservato che alcune bande criminali tendono a riciclare il denaro sporco tramite questo meccanismo. Questo ci porta a sospettare che la maggioranzakey vendute siano legate ad operazione illecite. Per questo motivo abbiamo deciso che le key acquistate da questo momento non saranno scambiali o vendibili."Leggi altro...

