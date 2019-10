Così l’Umbria fa esplodere l’amletismo grillino | chi siamo e dove andiamo?

Fonte : ilfoglio

(Di martedì 29 ottobre 2019) Roma. Prima urlavano “vaffanculo” e “governo ladro”, adesso che governano loro non sanno più che dire e tracollano nei consensi. È impietosa l’analisi di Gregorio De Falco, Nicola Biondo e Gelsomina Vono – ex parlamentari e membri dello staff del M5s per varie ragioni fuoriusciti dal Movimento – all

TeresaBellanova : Chi voleva l’alleanza rifletterà sui risultati. Incredibile che davanti a una sconfitta così si scarichi su di noi… - matteosalvinimi : #Salvini: Renzi ha fatto nascere il governo. L’ha rivendicato alla #Leopolda e l’ha fatto per non far vincere Salvi… - berlusconi : Non riesco a capire come una Regione così bella, colta e verde come l’ #Umbria sia riuscita a stare 50 anni nelle m… -