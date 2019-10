CorSport | Ghoulam in crisi di identità Necessario recuperarlo psicologicamente

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 29 ottobre 2019) Il misterocontinua. Ancelotti dice che sta bene ma non lo schiera in campo. Il Corriere dello Sport scrive che il difensore algerino è scivolato ai margini del progetto a causa dei postumi dei tre interventi che dal 2017 “l’hanno reso umano ed hanno scatenato unad’che l’ha spostato in panchina o in tribuna”. Bisognerà tentare di, perché è giusto così, scrive il quotidiano, e perché, quando la difesa sarà risorta e di nuovo completa, Ancelotti potrà inventarsi altro e non operare più in emergenza. L'articoloindiilNapolista.

