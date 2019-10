Conti correnti | ecco quanto pesa il Fisco sull’erosione dei risparmi

Conti correnti - come evitare la trappola dei tassi negativi : Il parere di Enrico Trevisan, managing partner di Simon Kucher & Partners, ed esperto di finanza comportamentale, su come gestire al meglio la liquidità sul conto corrente

Se evadi ti scopro : l'evasometro sarà il Grande Fratello dei Conti correnti : Già entrato in funzione in fase sperimentale, l'evasometro sarà il principale strumento di lotta all'evasione fiscale. Per...

Brescia : ex dipendente postale truffava pensionati sottraendo denaro dai Conti correnti : Circa due anni fa, un operatore delle Poste Italiane della sede di Orzivecchi (provincia di Brescia) è riuscito a prelevare migliaia di euro dai conti correnti dei clienti, tutti anziani, ricorrendo a due stratagemmi semplici ma alquanto efficaci. L'obiettivo dell'uomo erano soprattutto quelle persone in età avanzata che non avevano alcuna dimestichezza con le tecnologie informatiche, e che quindi potevano essere raggirate agevolmente ...

Conti correnti - arrivano i "tassi negativi" : come difendersi : "I tassi di interesse negativi scatteranno a partire dal 2020 sui Conti correnti superiori ai 100.000 euro". La decisione di...

Tassi negativi sui Conti correnti : perché non c’è da preoccuparsi - i tuoi soldi sono al sicuro : Unicredit applicherà Tassi negativi ai conti correnti superiori ai 100mila euro. Abbiamo chiesto il parere di alcuni banchieri e vi spieghiamo perché non è il caso di allarmarsi, visto che si tratta certo di una novità per l'Italia, ma di una "usanza" in Germania, allo studio anche di altri istituti di credito.continua a leggere

Più costi che interessi : i Conti correnti sono già in rosso. L’alternativa dei conti deposito : L’annuncio di UniCredit (di applicare tassi negativi sulla liquidità in conto corrente superiore ai 100mila euro) segna sicuramente un confine psicologico importante nel rapporto tra banca e cliente. Intanto i parcheggi a media scadenza offrono ritorni netti vicini all'1%

Dal 2020 Unicredit applicherà tassi negativi ai Conti correnti con più di 100mila euro : Il CEO di Unicredit Pierre Mustier ha annunciato in un’intervista alla tv francese BFM Business TV che a partire dal 2020 la banca trasferirà sui conti correnti con più di 100mila euro i tassi di interesse negativi imposti sui depositi di

**Pd : Renzi - 'Continua a essere partito di correnti'** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) - "Il Pd continua a essere un partito di correnti dove non ti chiedono cosa pensi ma con chi stai". Così, Matteo Renzi alla scuola di formazione politica di Terrasini 'Futura'.

**Pd : Renzi - ‘Continua a essere partito di correnti’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Il Pd continua a essere un partito di correnti dove non ti chiedono cosa pensi ma con chi stai”. Così, Matteo Renzi alla scuola di formazione politica di Terrasini ‘Futura’.L'articolo **Pd: Renzi, ‘continua a essere partito di correnti’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Conti correnti - le cinque regole per scegliere quello meno caro : dall’indicatore di costo fino ai tassi applicati in caso di scoperto : La banca ha inviato l’ennesima revisione unilaterale di contratto? O magari c’è necessità di un nuovo conto corrente, possibilmente meno caro? Come fare allora a trovare la migliore soluzione sul mercato? Di certo è meglio evitare di affidarsi al solo criterio della prossimità geografica della filiale come fanno ancora molti italiani (il 37%, secondo un sondaggio Facile.it). Sconsigliato anche rivolgersi all’istituto bancario ...

Evasione fiscale - serve una legge che permetta di usare (davvero) i dati sui Conti correnti. “Rimuovere i paletti del Garante della privacy” : Per contrastare il fenomeno tutto italiano dell’Evasione di massa manca un tassello fondamentale. Sempre lo stesso, da molti anni: l’utilizzo su larga scala della miniera di informazioni raccolte nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per individuare i contribuenti che spendono troppo rispetto a quanto dichiarato e vanno controllati. “Oggi i dati sui conti correnti oggi sono praticamente inutilizzati a causa dei paletti ...

Antitrust avvia procedimento su Telepass : “Discriminazione dei consumatori che intendono pagare con Conti correnti esteri” : Sospetta discriminazione dei consumatori che intendono pagare con conti correnti esteri. E’ l’ipotesi in base alla quale l’Antitrust contesta a Telepass la “possibile violazione della disciplina di derivazione comunitaria che vieta di impedire o applicare condizioni diverse ai consumatori che intendano pagare attraverso domiciliazione su conti correnti esteri, la cosiddetta Iban discrimination”. L’avvio di un ...

Conti correnti - perché la spesa si è impennata nel 2018 : Nel 2018 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 7,5 euro rispetto all'anno precedente (+9,4%), attestandosi a 86,9 euro: è il terzo aumento consecutivo, in netta accelerazione rispetto al 2017 (1,8 euro) e al 2016 (1,1)

Conti correnti - continua la corsa all'aumento : quanto ci costa tenere i soldi in banca : Secondo l'indagine periodica di Bankitalia sui costi dei Conti correnti delle famiglie, nel 2018 l'aumento medio è stato di...