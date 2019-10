Conte sfida Macron sui Balcani Una Macedonia tra Roma e Parigi

Copasir - Vecchione “interrogato” su Conte : sfida sul Russiagate : Al Copasir, il comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti, l'audizione di Gennaro Vecchione, direttore del Dipartimento informazioni e sicurezza (Dis) è il seguito di quella del premier Giuseppe Conte. I commissari pronti a verificare e a Contestare tutte le dichiarazioni di Conte.

Perché la sfida di Conte a Salvini va ben oltre le regionali in Umbria : Al leader della Lega e suo ex ministro dell'Interno, il premier rimprovera di essersi sottratto alla richiesta di chiarimenti sul cosiddetto Moscagate. Ma il destinatario del messaggio di Conte non è solo il leader dell'opposizione ma anche (e soprattutto) Luigi Di Maio e Matteo Renzi

LIVE Inter-Borussia Dortmund calcio - Champions League in DIRETTA : sfida da dentro o fuori per Conte a San Siro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – Le probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Inter-Borussia Dortmund, match valido per la Champions League 2019-2020. Alle ore 21.00 in nerazzurri scenderanno in campo allo stadio San Siro di Milano in uno degli incontri più importanti di questo avvio di stagione. I ragazzi di Antonio Conte sono chiamati a vincere di fronte al ...

Ubs - utile in calo del 16% ma sopra le attese. «Contesto resta sfidante» : Il ceo Sergio Ermotti: «Si è trattato per noi di un trimestre in cui abbiamo mostrato ancora una volta solidità». E?sui tassi negativi: «Per i depositi sopra i 2 milioni di franchi, la banca non può a questo punto fare a meno di applicarli a sua volta. Ribadiamo però che per i depositi di fascia medio-bassa non prevediamo misure di questo tipo»

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Calcio - Antonio Conte sulla sfida contro il Borussia Dortmund : “Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Una partita quasi da dentro o fuori quella che vedrà l’Inter protagonista allo Stadio San Siro di Milano domani sera alle ore 21.00. La compagine allenata da Antonio Conte scenderà in campo per il terzo incontro del Gruppo F di Champions League contro i tedeschi del Borussia Dortmund. L’imperativo per la Beneamata è vincere. La situazione di classifica del raggruppamento, infatti, non offre altre opzioni: la formazione meneghina è in ...

Champions League – Conte verso la sfida col Borussia Dortmund : “dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti” : Antonio Conte alla vigilia della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund: le parole del tecnico dell’Inter E’ tutto pronto per una nuova giornata di Champions League: domani l’Inter di Antonio Conte sfiderà il Borussia Dortmund ed il tecnico nerazzurro ha raccontato oggi in conferenza stampa le sensazioni con le quali la sua squadra si avvicina a questo appuntamento. Massimo Paolone/LaPresse “Parlare ...

Di Maio sfida Conte : il governo rischia. E ottiene un vertice : Il ministro: nella manovra i nostri punti imprescindibili. Zingaretti: gli italiani non sono co...i, ci sarà una rivolta

CENTRODESTRA IN PIAZZA/ Berlusconi molla Renzi per Salvini e sfida Conte : La manifestazione del CENTRODESTRA in PIAZZA San Giovanni a Roma segna la nuova sfida di Salvini al governo Conte: popolo contro élite

Europa - lavoro e umanesimo integrale : anche sui valori la sfida di Renzi a Conte : Nella carta dei principi di Italia Viva riferimenti per contrastare il premier, vero competitor dell’ex segretario del Pd nel campo moderato

Governo - Renzi sfida il Premier Conte su Q100 : 'Voteremo un emendamento per cancellarla' : Con Quota 100, il leader di Italia Viva Matteo Renzi continua a sfidare l'attuale esecutivo giallorosso presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il quale continua a ribadire l'intoccabilità della riforma costituzionale cavallo di battaglia della Lega, varata con il Governo gialloverde decaduto due mesi fa. Ma il senatore di Rignano, da Firenze, preannunciando la presentazione del Family Act con Elena Bonetti, sottolinea che i ...

Di Maio sfida Conte : Manovra torni in cdm : barricate M5S sui contanti - ira del premier : Luigi Di Maio sfida Giuseppe Conte. Il ministro degli Esteri guida il Movimento 5 stelle su una linea barricadera sulla Manovra. E chiede che il testo torni «lunedì» in Consiglio...

Porta a Porta - Salvini sfida Conte : "Adesso un confronto col Premier" : prosegui la letturaPorta a Porta, Salvini sfida Conte: "Adesso un confronto col Premier" pubblicato su TVBlog.it 15 ottobre 2019 22:01.

Pietro Senaldi : "Giuseppe Conte vero capo del M5s ma si vergogna a dirlo. Con chi sarà la sfida a sinistra" : Il premier Conte sostiene di essere sopra le parti e di svolgere un ruolo di rappresentanza, sintesi e indirizzo delle quattro sinistre che reggono il suo governo. In realtà nello scorso fine settimana egli è stato, con Grillo, la star della festa dei dieci anni di M5S, a Napoli. Sul palco, Di Maio