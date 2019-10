Conte riferisca urgentemente in Senato sul caso Fiber La richiesta della Lega

Salvini : "Conte riferisca su consulenza. Prima si vota meglio è" : Matteo Salvini, forte del trionfo elettorale in Umbria (vittoria storica del centrodestra dopo 50 anni e Lega al 38%) prosegue con quella che La Stampa definisce "la strategia del pitone": martellamento continuo contro il governo fino alle elezioni prossime venture. Elezioni in Umbria, trionfa il centrodestra (57,5%). Salvini e Meloni: "Li mandiamo a casa" La candidata del ...

Salvini : Conte riferisca in Parlamento sulle ombre sollevate dal Financial Times : "Conte dovrebbe riferire in Parlamento, anche senza che la Lega glielo chieda. Se un giornale autorevole come il Financial Time ipotizza dubbi, ombre o conflitti di interesse, mi aspetto che il presidente del Consiglio corra a riferire in Parlamento. Se non ritenesse di farlo lui, da oggi stesso glielo chiederemo noi". Così Matteo Salvini parlando con i cronisti. Oggi il FInacial Times ha scritto che un fondo di investimenti sostenuto ...