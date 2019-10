Consigli fantacalcio | i portieri della 10^ giornata – Chi schierare e chi evitare | sì a

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019)– Non c’è un attimo di sosta in Serie A, le 20 del massimo campionato italiano tornano in campo per il turno infrasettimanale dopo il weekend9^. Per tutti i fantacalcisti è già tempo dila formazione, a partire dai. Questi iati e gli sati di CalcioWeb., 10^: chie chi, occasione d’oro per Quagliarella 10^, I TREDAPAU LOPEZ – A parte le prime giornate, in cui segnava ma subiva anche tanto, col passare del tempo la Roma ha iniziato a raggiungere un certo equilibrio. E si va in casa dell’Udinese, che ha il peggior attacco. STRAKOSHA – Non proprio una difesa di ferro, quella biancoceleste, ma in casa è riuscita già a tenere la porta inviolata. Di fronte un Torino non proprio pungente davanti nelle ultime ...

