Consigli fantacalcio | gli attaccanti della 10^ giornata- Chi schierare e chi evitare

Consigli fantacalcio - 10^ giornata : chi schierare e chi evitare - occasione d’oro per Quagliarella : Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per il turno infrasettimanale del campionato di Serie A, si gioca la 10^ giornata del massimo torneo italiano, in arrivo importanti indicazioni. Il turno prende il via con la sfida tra Parma e Verona, vero e proprio scontro per la salvezza, in serata invece in campo l’Inter, i nerazzurri chiamati a riscattare il pareggio contro il Parma e l’intenzione di Antonio Conte è ...

Consigli fantacalcio - gli attaccanti della 9^ giornata : chi schierare e chi evitare : Consigli fantacalcio – Si torna subito in campo per la 9^ giornata del campionato di Serie A, il turno si apre con lo scontro salvezza tra Verona e Sassuolo, sfida in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. La Juventus non ha intenzione di fermarsi, i bianconeri in campo nella partita contro il Lecce, pochi minuti dopo in campo l’Inter nella gara casalinga contro il Parma. Fondamentale scontro salvezza quello ...

Consigli fantacalcio - i difensori della 9^ giornata : chi schierare e chi evitare : Consigli fantacalcio – L’appuntamento con i Consigli del fantacalcio prosegue. Dopo i portieri tocca ai difensori. Tante partite impegnative per i pacchetti arretrati in questa nona giornata di Serie A. Ecco i 5 difensori da schierare e i 5 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 9^ giornata: il weekend delle sorprese, da Orsolini a Verdi LEGGI ANCHE -> 9^ giornata, I CINQUE difensori DA schierare DE LIGT – ...

Consigli fantacalcio - i centrocampisti della 9^ giornata : chi schierare e chi evitare : Consigli fantacalcio – Si gioca la 9^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre di scudetto, Champions League, Europa League. Nel primo match in campo Verona e Sassuolo in un vero e proprio scontro per la salvezza, partita assolutamente da non fallire. La Juventus impegnata sul campo del Lecce, match davanti al pubblico amico per l’Inter contro il Parma. Vero e proprio scontro ...

Consigli fantacalcio - i portieri della 9^ giornata : chi schierare e chi evitare : Consigli fantacalcio – Si apre oggi un nuovo turno di Serie A. E’ tempo di sciogliere gli ultimi dubbi su chi schierare e chi evitare. Si parte dai portieri per passare in rassegna ogni ruolo ed arrivare ai fondamentali attaccanti. Ecco i 3 portieri da schierare e i 3 da evitare secondo CalcioWeb. Consigli fantacalcio, 9^ giornata: il weekend delle sorprese, da Orsolini a Verdi 9^ giornata, I TRE portieri DA schierare SZCZESNY ...

Consigli fantacalcio - 9^ giornata : il weekend delle sorprese - da Orsolini a Verdi : Consigli fantacalcio 9^ giornata – Si gioca un turno molto importante in Serie A. La nona giornata prende il via con Verona-Sassuolo. Tre gare il sabato con la Juventus a Lecce, l’Inter in casa contro il Parma, in serata lo scontro salvezza Genoa-Brescia. La domenica si aprirà con Bologna-Sampdoria, seguiranno Atalanta-Udinese, Spal-Napoli, Torino-Cagliari alle 15, alle 18 Roma-Milan, chiuderà Fiorentina-Lazio. Torna ...

Fantacalcio - Consigli 9a giornata di Serie A : CR7 potrebbe riposare : Nonostante siano passate poche ore dai match nelle coppe europee, è già tempo di pensare al Fantacalcio. Sì, perché la nona giornata di campionato si aprirà venerdì 25 ottobre alle ore 20:45, quando si affronteranno Hellas Verona-Sassuolo: entro quell'ora, dunque, si dovrà schierare la formazione. Una giornata molto insidiosa: molte squadre hanno infatti giocato solo pochi giorni fa nelle coppe e martedì 29 ottobre si dovrà scendere di nuovo in ...

Fantacalcio - Consigli 8a giornata Serie A : potrebbero far bene Ribery - Dybala e Immobile : Oggi, sabato 19 ottobre, torna la Serie A e con essa anche il Fantacalcio, gioco amato da milioni di italiani. Sarà una giornata insidiosa per molti giocatori di Fantacalcio, che per le loro scelte dovranno tenere conto di infortuni, turnover e ballottaggi....Continua a leggere

