Concorso istruttore educativo | coordinatore e bibliotecario | domanda a novembre

Concorso per psicologo - assistente sociale e istruttore amministrativo : domande a novembre : Recentemente sono stati resi noti alcuni nuovi concorsi pubblici per la copertura di varie posizioni lavorative, in particolare riguardo a uno psicologo, a cinque assistenti sociali ed a due istruttori amministrativi. I bandi in questione verranno espletati presso la Casa di Riposo Fenzi di Conegliano (per psicologo), presso l'ASP Cav. Marco Rossi Sidoli (per assistente sociale) e presso la Città di Casteggio (per istruttore amministrativo). La ...

Concorso per istruttore socio assistenziale - autista e polizia locale : domande a novembre : L'ultimo numero della Gazzetta Ufficiale n. 83 del 18 ottobre 2019 ha reso noto diversi nuovi concorsi pubblici. In particolare ci sono dei finalizzati all'assunzione di vari ruoli professionali fra i quali: istruttore direttivo socio assistenziale (al comune di Broni, nel pavese), autista (al comune di Pitigliano, nel grossetano) e operatori di polizia locale e polizia municipale (presso il comune bresciano di Orzinuovi e all'Unione dei Comuni ...

Concorso istruttore Amministrativo Contabile Forlì - 35 posti : date prova preselettiva e scritta : La Provincia di Forlì – Cesena ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di 35 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C e posizione economica C1. E’ già noto il diario della prova preselettiva e della prova scritta, rispettivamente: 31 Ottobre e 6 Novembre 2019 al Pala “Achille Galassi” Uniero Arena di Forlì. Secondo quanto indicato nel Piano dei fabbisogni di ...

Concorso educatore nido - assistente sociale e istruttore amministrativo : cv a novembre : Nella Gazzetta Ufficiale n°81 di venerdì 11 ottobre 2019 e in quella precedente sono stati banditi nuovi concorsi pubblici per il ruolo di educatore asilo nido, assistente sociale e istruttore amministrativo, da destinare alle proprie strutture e organismi. I bandi, con scadenza fino all'11 novembre, verranno espletati presso il Comune di Tortoreto (educatore nido), il Comune di Grezzana e il Comune di Pontremoli (istruttore ...

Concorso istruttore pedagogico - amministratore e magazziniere : cv entro 28 ottobre : Con il termine ultimo fissato al prossimo 28 ottobre è possibile prendere parte a concorsi pubblici e selezioni per il ruolo di istruttore pedagogico, amministratore e magazziniere. I bandi sono stati emanati dal Comune di Torino, dall'AUSL della Romagna e dal Servizio per Ricovero e Assistenza degli Anziani di Treviso. A seguire, le info e i requisiti necessari per essere ammessi alle prove. Selezione per istruttore pedagogico: 35 posti Il ...

Concorso istruttore Amministrativo Contabile Forlì - 35 posti : cosa sapere per candidarsi : La Provincia di Forlì – Cesena ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato di 35 posti di Istruttore Amministrativo Contabile, categoria C e posizione economica C1. Secondo quanto indicato nel Piano dei fabbisogni di personale, le assunzioni saranno così suddivise per Ente Locale e per anno: 3 posti a tempo pieno presso la Provincia di Forlì – Cesena (2019); 2 posti a tempo pieno presso ...

Concorso istruttore culturale - educatore professionale e pedagogista : scadenza a ottobre : In vista interessanti novità per quanto riguarda i concorsi pubblici, in particolare per la professione di istruttore direttivo culturale, educatore professionale e pedagogista. I bandi, con scadenza fino al prossimo 7 ottobre sono stati pubblicati dal Comune di Teramo (istruttore culturale); dal Comune di Vigevano (educatore) e dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opus Civium, per quanto concerne il ruolo di pedagogista. Selezione ...