“Con lei è speciale” Giordana Angi lo ammette senza paura | si tratta di una collega

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 29 ottobre 2019) In cima alle classifiche e con il sogno di partecipare alla prossima edizione del festival di Sanremo,si gode un momento magico. La cantante pontina, che durante l’estate ha fatto parlare non poco di se, è lanciatissima dopo il secondo posto centrato ad Amici alle spalle di Alberto Urso, la carriera del quale va allo stesso modo a gonfie vele. Il suo secondo album “Voglio essere tua”, sta spopolando ma perAngj ancora non è abbastanza. Non riesci infatti a stare ferma un attimo.Angj ha infatti scritto una canzone per l’amico Alberto Urso, conosciuto nel talent show di Maria De Filippi, e una per Tiziano Ferro. In un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni la 25enne ha raccontato del primo incontro avvenuto con ilfamoso in tutto il mondo. Un incontro che è stato fortemente voluto da, da sempre grande fan di Ferro. Continua dopo la ...

