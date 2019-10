Colpo grosso dell’Hellas | un gran gol di Lazovic decide la sfida contro il Parma | finisce

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019) Si è concluso il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campoe Verona in un vero e proprio sper la salvezza. Partita sottotono per la squadra di D’Aversa, ilha dovuto fare i conti con qualche problema di troppo che però non può essere una giustificazione per la brutta prestazione, continuano a sorprendere invece gli uomini di Juric, l’ex Genoa sta tirando il meglio dai suoi calciatori e la salvezza a questo punto è possibile, alla vigilia sicuramente il Verona era una delle principali candidate alla retrocessione. Il match si sblocca subito con ilgol dida lontano, sorpreso Sepe. Inizia l’assalto delche però non è lucido in fase realizzariva, netto passo indietro per Gervinho e Karamoh dopo lal’Inter.0-1, ottima prova per l’Hellas che sale in ...

