Close to the Sun disponibile da oggi

Fonte : gamerbrain

(Di martedì 29 ottobre 2019) Wired Productions, premiato editore mondiale, e Storm in a Teacup, noto studio italiano di sviluppatori di videogiochi, hanno il piacere di annunciareto the Sun, un’avventura horror in prima persona oranei principali formati per console: PlayStation®4, Xbox One e Nintendo Switch™ a 24,99£ nel Regno Unito, 29,99€ nella maggior parte dei paesi europei* e 29,99$ in America del Nord. La Collector’s Edition spiega le vele a 79,99£, 92,50€ e 104$ ed èsoltanto per i primi 1.000 fan nel Negozio di Wired. Ambientato in un XIX secolo alternativo in cui il famoso inventore e futurista Nikola Tesla è riuscito a sviluppare il suo incredibile potenziale,to the Sun usa la potenza di Unreal® Engine 4 e segue le vicende dei giocatori che salgono sulla Helios, una nave ...

