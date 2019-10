Ciclismo | una nuova corsa in programma Gli organizzatori del Tour de France presentano

Ciclismo - Romain Bardet : “Il Giro d’Italia nel 2020 è una possibilità reale prima di Olimpiadi e Mondiali” : Dopo il deludente Tour de France 2019, il ciclista francese Romain Bardet non vede l’ora di tuffarsi nella prossima stagione e a CyclingNews.com ha tracciato un bilancio della stagione, con un occhio alla possibile programmazione del 2020, tra grandi giri, Olimpiadi e Mondiali. La delusione per il Tour è stata forte: “È stato qualcosa che non avevo mai sperimentato prima, una stagione così difficile, molto al di sotto delle mie ...

Ciclismo – Morte Pantani - Cassani ricorda il Pirata : “è una ferita ancora aperta - nessuno lo ha dimenticato” : Davide Cassani ricorda Marco Pantani: le parole del ct azzurro sul Pirata La Morte di Marco Pantani è ancora avvolta nel mistero: non sono state ancora scoperte le vere cause del decesso del Pirata, ritrovato in uno scenario creato ad hoc per simulare il suicidio per overdose. Le Iene stanno lavorando sodo per provare a fare un po’ di chiarezza sulla vicenda e giovedì manderanno in onda una puntata speciale interamente dedicata al ...

Il campione di Ciclismo Mario Cipollini operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

Ciclismo - bruttissimo incidente per Tom Boonen in una gara di auto : “La macchina mi è arrivata a 10 cm dalla testa!” : Tom Boonen ha abbandonato la bicicletta per un weekend e si è messo al volante di un’automobile per partecipare al campionato Belcar Endurance in Olanda. Il belga si è reso protagonista di una brutta collisione con Kenneth Heyer a 200 km/h e la vettura del rivale è atterreta a dieci centimetri dalla sua testa! L’ex Campione del Mondo, ritiratosi nel 2017 dopo aver vinto tra le altre cose anche tre Giri delle Fiandre e quattro ...

Ciclismo su pista - Europei 2019 : 18 ottobre. Nessuna gioia italiana nell’Omnium. Festeggiando Wild e Thomas : Un venerdì avaro di soddisfazioni per l’Italia durante la terza giornata dei Campionati Europei su pista 2019 di Apeldoorn. Le speranze azzurre erano tutte risposte nell‘Omnium maschile con Elia Viviani e in quello femminile di Letizia Paternoster. E invece no, non è andata come speravamo. Sesto posto finale per il campione olimpico e quinta posizione per la Paternoster, che arrivavano rispettivamente dalla medaglia d’argento e ...

Il Ciclismo di Taylor Phinney è musica (e una lezione) : Dal grande ponte pedonale che attraversa il parco Hachimanyama nel centro di Utsunomiya, Giappone, in molti sono sicuri che si possa venire a contatto con una piccola parte del proprio futuro. Questione di energie, dicono. Secondo il sensitivo Aritomo Tushi è lì, in quel luogo della città, che vibra

Ciclismo : la Bahrain-Merida non rinnova il contratto a Domenico Pozzovivo. Il lucano in cerca di una squadra nel 2020 : Domenico Pozzovivo dovrà trovarsi una squadra in vista dell’anno agonistico 2020. La Bahrain-Merida ha deciso, infatti, di non rinnovare il contratto al corridore lucano (fonte: La Gazzetta dello Sport), costretto a considerare una soluzione alternativa per la stagione prossima. Il ciclista italiano, protagonista di una brutta caduta nel mese di agosto mentre si stava preparando alla Vuelta a España 2019 e dalla quale sta cercando di ...

Ciclismo – Bernal con i piedi per terra - ma il colombiano punta ai grandi giri e sull’alimentazione : “nessuna dieta - ma…”” : Egan Bernal ha chieri i suoi obiettivi per il futuro: le parole del vincitore del Tour de France 2019 in vista della prossima stagione di Ciclismo La stagione 2019 di Ciclismo sta ormai volgendo al termine, con il Trittico d’Autunno le sfide più interessanti dell’anno sono terminate. Adesso i corridori possono godersi un po’ di meritato relax dopo le fatiche di questo tosto anno, per poi ricominciare ad allenarsi in vista ...

Ciclismo - Eddy Merckx ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta in bicicletta : Eddy Merckx è ricoverato in ospedale in seguito a una brutta caduta in bicicletta. Il Cannibale stava pedalando insieme ad alcuni amici nella giornata di ieri quando all’improvviso è finito violentemente a terra. Il belga ha subito un durissimo colpo alla testa ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Dendermonde. L’icona del Ciclismo è stato ricoverato in terapia intensiva anche perché ha un pacemaker come ...

Granfondo Campagnolo Roma : una grande festa del Ciclismo : Tantissimi appassionati giunti da 62 paesi per pedalare nella Capitale su strade chiuse al traffico. Dopo il traguardo tutti i ciclisti si sono ritrovati al Villaggio Expo al Circo Massimo. Fabio Cini e Natalia Shuvalova i vincitori di questa edizione All’alba di questa mattina, mentre il primo sole illuminava lo scenario unico dei Fori Imperiali e il Colosseo, tantissimi cicloamatori, amici e famiglie hanno preso il via dell’ottava ...

Ciclismo - Letizia Paternoster difende il CT Salvoldi : “Sta subendo attacchi irreali - abbiamo una dignità. Non permettiamo che succedano certe cose” : Dopo le pesanti accuse rivolte dalla pistard friulana Maila Andreotti nei confronti di Dino Salvoldi, Commissario Tecnico dell’Italia femminile di Ciclismo su pista, sono arrivate le prime reazioni da parte di alcuni membri di spicco che fanno parte attualmente della Nazionale. Stiamo parlando di Letizia Paternoster, punta di diamante del movimento tricolore su pista con numerosi successi a livello giovanile e tre medaglie iridate senior a soli ...

Ciclismo – Processo Cipollini - la testimonianza shock dell’ex moglie : “mi ha puntato una pistola carica alla tempia” : Cipollini sempre più nei guai: la testimonianza dell’ex moglie nella seconda udienza è scioccante Prosegue il Processo che vede imputato per stalking, maltrattamenti in famiglia e lesioni Mario Cipollini, ex ciclista italiano. Ieri ha testimoniato contro l’ex marito Sabrina Laducci, nella seconda udienza di Lucca, durante la quale ha raccontato episodi shock. LaPresse/Fabio Ferrari “Eravamo nella nostra casa di Monte San ...

Mario Cipollini - la moglie dell’ex campione di Ciclismo : “Mi puntò una pistola carica alla testa durante una lite” : “Mario mi ha puntato la pistola alla testa durante una lite. Mi ha minacciato e la pistola era carica“. A rivelarlo è Sabrina Landucci, la ex moglie del campione di ciclismo Mario Cipollini nel corso della sua deposizione nel processo che vede l’atleta imputato con l’accusa di maltrattamenti e minacce contro la donna. L’episodio si è verificato prima del 2012 quando Sabrina Landucci e Mario Cipollini erano ancora ...