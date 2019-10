Chiesta la condanna di 14 imputati per le firme false M5s in Sicilia Tra loro ex deputati

Processo Maroni - Chiesta condanna a due anni e mezzo per l'ex governatore della Lombardia : Accusato di induzione indebita e turbata libertà del contraente per il caso Mara Carluccio si difende: «Nella mia lunga attività politica non ho mai preteso né imposto niente a nessuno»

Processo per fatture false - per i genitori di Renzi Chiesta condanna a 1 anno e 9 mesi : Il pm Christine Von Borries ha avanzato la richiesta di condanna a un anno e nove mesi di reclusione per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori dell'ex presidente del Consiglio e leader di Italia Viva, Matteo Renzi. I coniugi sono coinvolti nel Processo per l'emissione di false fatture insieme a Luigi Dagostino. In giornata è attesa la sentenza del giudice, Fabio Gugliotta.Continua a leggere

Torino - pm accusato di abuso d’ufficio : “Vacanze gratis in un hotel di lusso sul lago su riChiesta di un finanziere condannato” : “Come si chiama quando tu vai a gratis in un hotel con dodici persone per quattro notti a Pasqua del 2016? Come si chiama quel reato lì?”. Se lo chiedeva al telefono un avvocato, impegnato nella gestione di quell’albergo in riva al lago d’Orta, commentando la notizia dell’inchiesta sull’ex sostituto procuratore di Torino, Andrea Padalino, accusato di abuso d’ufficio dai pm di Milano. A loro la procura torinese ha inviato alcuni atti ...

Gazzetta : Chiesta condanna a 4 anni e mezzo per Massimo Cellino : I pm Enrico Lussu e Gaetano Porcu hanno chiesto ieri la condanna a 4 anni e mezzo di carcere per Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari e, oggi, patron del Brescia. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Cellino è sotto processo per peculato e falso nella vicenda della costruzione dello stadio Is Arenas a Quartu Sant’Elena. I pm hanno chiesto condanna anche per gli altri sette imputati, tra cui l’ex sindaco di Quartu Mauro Contini (5 anni) e ...

Caso Cucchi - Chiesta condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Di Bernardo e D’Alessandro : Il pm Giovanni Musarò ha chiesto la condanna a 18 anni di carcere per i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro accusati di omicidio preterintenzionale nel corso del processo Cucchi Bis: "Non si tratta di un processo all'Arma dei carabinieri anche se nella vicenda della morte di Stefano i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore".Continua a leggere

Manuel Bortuzzo - Chiesta condanna di 20 anni per i due aggressori che spararono al nuotatore : Manuel Bortuzzo, il giovane nuotatore ferito dai colpi di pistola e rimasto paralizzato. chiesta una condanna a 20 anni di reclusione per Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano (foto, sotto), accusati...

InChiesta Maugeri - Formigoni e gli altri condannati dalla Corte dei Conti a pagare oltre 47 milioni di euro di risarcimento alla Regione : La Corte dei Conti della Lombardia ha condannato in solido l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, gli ex vertici della Fondazione Maugeri, Umberto Maugeri e Costantino Passerino, la Fondazione stessa, il presunto faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone, al risarcimento di un danno erariale di quasi 47,5 milioni per il caso Maugeri a favore della Regione Lombardia. I sequestri già effettuati, tra cui ...

Sicilia : ‘spese pazze’ all’Ars - Chiesta condanna per sei ex deputati : Palermo, 12 set. (AdnKronos) – La condanna di sei ex deputati regionali Siciliani è stata chiesta oggi dalla Procura di Palermo nell’ambito del processo sulle cosiddette ‘spese pazze’ all’Assemblea regionale Siciliana. I pm, come scrive Live Sicilia, hanno chiesto la condanna per Cataldo Fiorenza (4 anni e 3 mesi), Giulia Adamo (3 anni e 9 mesi), Giovanbattista Bufardeci (3 anni), Rudi Maira (3 anni e 6 mesi), Livio ...

