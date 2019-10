Chi sono gli uomini più ricchi d’Italia | Del Vecchio sorpassa Ferrero | la classifica

Live Non è la d’Urso - Clizia Incorvaia tuona : “Sono sChifezze!” : Clizia Incorvaia furiosa: il duro sfogo dopo Live Non è la d’Urso Clizia Incorvaia è stata una delle protagoniste della scorsa puntata andata in onda di Live Non è la d’Urso. La modella, qualche ora fa, sul suo profilo Instagram si è lasciata andare a un duro sfogo dopo la sua partecipazione al programma. Cosa ha detto? Clizia è stata ospite della bella conduttrice partenopea dove ha spiegato più volte, e in maniera chiara, che lei ...

Fertilità masChile - gli inquinanti nel cibo possono creare problemi : La fertilità maschile dipende (anche) da quello che mangiamo. Gli inquinanti nel cibo, infatti, possono avvelenare gli spermatozoi. Ogni anno, in media, ingeriamo 250 grammi di plastica e pesticidi, sostanze che oltre ad avere possibili conseguenze negative sulla salute in generale possono comportare anche effetti sulla fertilità maschile che vanno da una riduzione del numero di spermatozoi a un calo nella loro motilità e nella ...

Per la politica i videogioChi sono belli solo quando fanno comodo - editoriale : È notizia di qualche giorno fa che a Donald Trump piace Twitch. L'attuale presidente degli Stati Uniti ha aperto persino un canale sulla piattaforma di Amazon. Il perché della sua ultima decisione è presto detto: si avvicinano le elezioni presidenziali, in programma il prossimo anno. Allora diventa essenziale sfruttare ogni canale comunicativo, specialmente se è uno di quelli preferiti dalle giovani generazioni. La più popolare piattaforma di ...

“Sono la sorella di Elettra Lamborghini”. Il racconto choc di Flavia a Live Non è la D’Urso. Ecco Chi è : Ne abbiamo già discusso nei giorni scorsi, ma ora se ne parla non solo sulle riviste patinate, ma anche sul piccolo schermo, all’interno del salotto di Barbara D’Urso. A Live-Non è la d’Urso, nella puntata in onda lunedì 28 ottobre, è stata ospite Rosalba, la madre di Flavia e presunta ex fiamma di Tonino Lamborghini. Secondo quanto raccontato dalla donna napoletana in diretta tv, l’incontro con l’imprenditore sarebbe avvenuto nella seconda metà ...

Salmonella in mandorle macinate Aldi. Sono in confezioni «Happy Harvest» da 200 grammi - iniziato riChiamo : Roma – Nel prodotto «mandorle macinate Happy Harvest» venduto da Aldi Suisse SA è stata riscontrata la presenza di salmonelle. Non posSono essere esclusi rischi per la salute. Lo segnala l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria svizzero (USAV) che nel contempo raccomanda di non consumare il prodotto in questione. Aldi lo ha immediatamente ritirato dalla vendita e ha avviato un richiamo. Durante un controllo autonomo ...

Cambiamenti climatici e riscaldamento domestico : Chi ha detto che non ci sono più le mezze stagioni? : Le conseguenze dei Cambiamenti climatici sono sempre più evidenti e nonostante all’interno della comunità scientifica non sembrino più esserci dubbi sul fatto che siano direttamente riconducibili alle emissioni di gas serra prodotte dalle attività antropiche, le azioni concrete volte a contrastare efficacemente i rischi sono ancora scarse. Negli ultimi anni il riscaldamento globale ha determinato un sensibile innalzamento delle temperature ...

Quali sono le caratteristiche più riChieste in uno smartphone? Ce lo dice AnTuTu : AnTuTu pubblica la lista delle caratteristiche preferite da chi acquista smartphone in Cina in riferimento al Q3 2019 L'articolo Quali sono le caratteristiche più richieste in uno smartphone? Ce lo dice AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Chiara Danese depone al processo Ruby Ter e piange : “Ad Arcore violenza psicologica e fisica. Ho sofferto e anche ora sono in cura” : In quella serata “ad Arcore” nel 2010 “ho visto e subito una violenza psicologica e fisica” e poi dopo “ho sofferto tanto, anche ora sono in cura e prendo dei farmaci”. Così Chiara Danese, una delle testimoni chiave del caso Ruby, ha ricordato la ‘cene elegante’ a casa di Silvio Berlusconi alla quale partecipò. L’unica. Ed è scoppiata a piangere in aula confermando ciò che aveva già ...

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

Atalanta - la gioia di Traoré : “Sono emozionato. Mi ispiro a Messi. Chi è più forte tra me e mio fratello? Beh” : “Non riesco a parlare, mi sfuggono le parole perché sono davvero emozionato. Sono riuscito a segnare, ma non è nulla di eccezionale, la prima rete rimane nella tua testa ma poi bisogna continuare così. Spero che il mister mi dia la sua fiducia, io proverò a ripagarla sempre”. Queste le parole del giovane attaccante Amad Diallo Traoré, classe 2002 dell’Atalanta che ha segnato il suo primo gol in Serie A all’esordio ...

I costi del roaming sono un problema per Chi studia gli uccelli migratori : A un gruppo di ornitologi russi è arrivata una bolletta salatissima quando una delle aquile a cui avevano messo un segnalatore ha attraversato l'Iran

Ilaria CucChi : "Mi sono innamorata del mio avvocato - è una splendida persona" : "In mezzo a tanto dolore, Stefano è riuscito a far nascere anche un qualcosa di bello, no?" chiede Mara Venier a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ospite questo pomeriggio nel salotto di Domenica In.Al fianco di Ilaria siede Fabio, niente meno che il suo avvocato da quando il caso Cucchi si è aperto, e ad oggi anche il suo compagno. "Fabio è un bravissimo avvocato ma soprattutto è un grande uomo, una grandissima persona che fa il suo ...

Matteo Salvini Chiama i M5s delusi : "Le porte della Lega sono aperte" - una svolta : Mai elezione locale, nella storia politica recente, aveva avuto un significato così importante. Già, perché il voto regionale travalica i confini dell' Umbria. I 700mila elettori chiamati al voto avranno in mano, con la scheda e la matita copiativa, un' occasione unica. Anzi due: dare slancio al des

PistocChi : 'Ufficio stampa Lega in ferie o forse si sono spostati nella sede della Juve' : L'assemblea degli azionisti della Juventus è stata molto interessante proprio per i diversi spunti che hanno dato il presidente Agnelli, il vice presidente Nedved ed il direttore operativo bianconero Ricci. Si è parlato dell'aumento di capitale, di come saranno investiti i 300 milioni di euro appena arrivati, per passare anche a vicende extra calcistiche come il saluto militare di Demiral in Francia-Turchia. Ovviamente però si è parlato anche ...