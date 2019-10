Chi è Sebastian Yatra | il fidanzato di Martina Stoessel | star di Violetta

Tanti auguri a…Sebastian Abreu : el Loco ancora in campo a 43 anni - 29 squadre e una vita di “cucChiai” : Borriello, Amoruso. Se parliamo di calciatori che hanno spesso cambiato maglia questi due sono i primi che ci vengono in mente. Ma c’è chi ha fatto ancora “meglio”. E’ Sebastian Abreu, attaccante uruguayano che in carriera ha vestito ben 29 divise diverse. Un record. D’altronde se ti chiamano “el Loco” un motivo ci sarà. E non è certo questo l’unico. Inizia la sua carriera nel Nacional de ...

Sebastian Vettel F1 - GP Giappone 2019 : “C’è stata confusione nel finale - per noi piloti è importante vedere la bandiera a scacChi reale” : Il Gran Premio del Giappone 2019 si è concluso ieri in maniera insolita, infatti al 52° giro dei 53 previsti è stata esposta anticipatamente la bandiera a scacchi elettronica sul rettilineo d’arrivo. Ancora da chiarire le motivazioni dietro a questo errore, sta di fatto che il 53° giro completato regolarmente dai piloti è stato annullato prendendo in considerazione dunque la classifica del giro precedente come quella definitiva. Un epilogo ...

F1 - GP Giappone 2019 : Charles Leclerc o Sebastian Vettel - Chi è la vera prima guida in Ferrari? Un dubbio da sciogliere in vista del 2020 : Sebastian Vettel o Charles Leclerc? Siamo alla vigilia del prossimo round del Mondiale 2019 di F1, il Circus volge lo sguardo verso Suzuka (Giappone), dove la Rossa punta al quarto successo stagionale per dar seguito a una seconda parte d’annata convincente. Il weekend in Russia è stato quello dell’amarezza e delle polemiche per il Cavallino Rampante. Il problema tecnico sulla SF90 del tedesco ha privato anche l’altra di una ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel brillante ma affossato dalla Ferrari a SoChi? La Rossa ha già scelto Leclerc : Sebastian Vettel e l’amarezza di un ritiro. Il GP di Russia, sedicesima prova del Mondiale 2019 di F1, poteva essere territorio di conquista per la Ferrari ma il problema avuto sulla centralina della Power Unit ha estromesso il quattro volte campione del mondo, facendo saltare per aria la strategia della Rossa. Già, strategia. E’ la parola della corsa russa. Sì, perché è stata propria lei a essere protagonista nella gara di Sochi. La ...

F1 - GP Russia 2019. Sebastian Vettel infuriato con Leclerc e Ferrari : “Avevamo un accordo - mi sembrava Chiaro” : Domenica funesta per Sebastian Vettel, il tedesco era balzato al comando del GP di Russia grazie a una partenza spettacolare con cui ha superato Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari ha comandato la gara per la prima metà, poi si è fermato ai box ed al rientro la sua Rossa ha accusato dei problemi al motore che hanno così costretto il quattro volte Campione del Mondo a ritirarsi. Il teutonico è comunque molto arrabbiato ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Voglio vincere a SoChi e in altre gare. Il mio obiettivo è sempre il Mondiale in Ferrari” : Sebastian Vettel è pronto per il GP di Russia, sedicesimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Sochi il tedesco arriva con grande convinzione, dopo il successo a Singapore, che sicuramente gli ha dato maggior serenità di quanto ne avesse prima del weekend a Marina Bay. Gli errori e le critiche annessi avevano pesato e il teutonico con i 25 punti asiatici si è tolto un bel peso dallo stomaco. La prossima sfida sarà, quindi, in terra ...

F1 - Mondiale 2019 : Sebastian Vettel e i segnali di risveglio. A SoChi la controprova : Dopo il buio un po’ di luce. Ne aveva bisogno il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, vincitore del GP di Singapore, quindicesima prova del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato cittadino di Marina Bay il quattro volte iridato ha interrotto il suo digiuno che durava da 22 gare (ovvero 392 giorni, ultimo successo a Spa l’anno scorso) e portato a cinque i suoi successi nell’appuntamento asiatico. segnali di risveglio per Seb, ...

Sebastian Vettel F1 - GP Russia 2019 : “Il circuito di SoChi mi piace - è uno dei più tecnici del calendario” : Sebastian Vettel sta vivendo la vigilia del prossimo GP, a Sochi (Russia), in modo decisamente diverso da quella a Singapore. La vittoria a Marina Bay ha sicuramente dato tanto morale al tedesco, a secco di successi da 22 weekend. Un’astinenza lunga per un pilota come lui, quattro volte iridato, resa ancor più pesante dalle prestazioni del compagno in Ferrari Charles Leclerc, protagonista assoluto di questa seconda parte del Mondiale 2019 ...

F1 - l’ascesa di Charles Leclerc ha spronato Sebastian Vettel. Orgoglio ferito dopo Monza - una vittoria che rimescola le gerarChie Ferrari : Giornata indimenticabile e caratterizzata dalle fortissime emozioni per Sebastian Vettel, trionfatore nel Gran Premio di Singapore 2019 davanti al compagno di squadra Charles Leclerc a completamento di una doppietta storica della Ferrari. Il tedesco è tornato sul gradino più alto del podio dopo 22 gare e quasi 14 mesi di digiuno, infatti l’ultimo successo risaliva addirittura al GP del Belgio 2018. In questo periodo di tempo il nativo di ...

F1 - la diChiarazione d’amore di Sebastian Vettel. #Essereferrari sul podio - un legame mai sopito nemmeno nelle difficoltà : Che Sebastian Vettel sia un grande amante della Ferrari non lo scopriamo certo oggi. Il tedesco, cresciuto a “pane e Schumacher”, ha sempre visto in quel Cavallino Rampante una specie di sogno. Vestire di “Rosso”, fin da subito, ha avuto dei connotati particolari per lui e il ritorno al successo di un GP, dopo 22 gare di digiuno, vale tanto. Singapore o, per meglio di dire, Marina Bay ha i tratti un po’ teutonici e ...

F1 - GP Singapore 2019 : Sebastian Vettel è tornato! Trionfo da campione vero - la risposta a Chi lo dava per finito! : Dopo 392 giorni Sebastian Vettel torna ad assaporare lo champagne da vincitore di un Gran Premio di Formula Uno centrando il successo a Singapore, il quinto della sua carriera nel circuito cittadino della città-stato asiatica ed il numero 53 in totale. Sembrava così lontano quel 26 agosto 2018, quella vittoria a Spa-Francorchamps. Da quel momento per il tedesco erano arrivati più dispiaceri che soddisfazioni. Tanti errori, pochi risultati di ...

Ferrari - Sebastian Vettel risChia la squalifica per un GP in caso di ulteriore taglio ai punti patente : Che la stagione di Sebastian Vettel sia stata deludente è sotto gli occhi di tutti, eppure, il testacoda di Monza con tanto di tamponamento ai danni di Lance Stroll potrebbe non essere il punto più basso da lui raggiunto quest'anno. In Formula Uno vige la patente di superlicenza a punti, la cui decu