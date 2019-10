Caterina Balivo gelata da Maria Teresa Ruta in diretta | “Scemi!”

Vieni da me - Caterina Balivo : ospite riceve una proposta dalla Carlucci : Renzo Arbore ospite di Caterina Balivo a Vieni da me. Milly Carlucci: “Mi dispiace…” Renzo Arbore è stato ospite oggi a Vieni da me nella rubrica “La Cassettiera”. Intervistato da Caterina Balivo, Arbore ha parlato della sua straordinaria carriera, dei suoi nuovi impegni e della beneficenza legata alla Lega del Filo d’Oro. Durante l’intervista, però, Renzo Arbore ha ricevuto una sorpresa da parte di ...

Caterina Balivo osa in mini e stivaloni. E a Vieni da Me si parla di Alessandra Mastronardi : Caterina Balivo forse non ha mai osato così tanto col look: la presentatrice arriva in studio con giacca di paillettes, minigonna e stivaloni cuissard e lascia tutti senza fiato. La bella Caterina spiega su Instagram che il suo abbigliamento è un escamotage per affrontare il lunedì, una vera e proprio sferzata di sensualità soprattutto grazie agli stivali neri alti fino alla coscia che ovviamente indossa con una mini stratosferica. Il tutto ...

Marisa Laurito - l’accusa a ‘Vieni da me’. Caterina Balivo non sa che rispondere e cerca di ‘salvarsi ‘ in corner : Ospite a “Vieni da me”, Marisa Laurito ha raccontato tanti aspetti della sua vita in un’intervista ricca di soprese e frecciatine. Salita in macchina per il viaggio on the road tra le tappe significative della sua vita – si tratta di una nuova formula con cui Caterina Balivo intervista i suoi ospiti – l’attrice e comica e conduttrice napoletana ha parlato anche della sua vita privata, rivelando aneddoti sul compagno Pietro Perdini, conosciuto ...

Caterina Balivo - la gaffe imbarazza tutto lo studio di ‘Vieni da me’ : “Ma è morto!” : Nell’ultima puntata andata in onda di ‘Vieni da me’ Caterina Balivo ha ospitato Alessandro Haber. L’attore si è raccontato a 360 gradi nel salotto televisivo della bella conduttrice campana tra carriera e vita privata. “Io da piccolo erano incontenibile – ha raccontato uno dei grandi protagonisti dello show Maledetti amici miei, in onda su Rai 2-, mi hanno espulso da tutte le scuole del Veneto, sia private che pubbliche: ho fatto le medie per ...

“Hai il microfono aperto!”. E cala il gelo nello studio di Caterina Balivo : il vip era convinto di essere fuorionda… : Il programma televisivo ‘Vieni da me’, in onda su Rai1 ed ispirato al ‘The Ellen DeGeneres Show’, riscuote sempre maggiore successo, ma stavolta la brillante conduttrice Caterina Balivo ha dovuto fare i conti con una situazione imprevista e molto imbarazzante. E per lei non è stato davvero molto semplice gestire l’incredibile vicenda. Durante il momento del gioco telefonico in cui il pubblico chiama da casa per tentare di azzeccare quale sia il ...

Caterina Balivo spaventata a Vieni da me : “Voi siete matti!” : Vieni da me, Caterina Balivo si spaventa durante l’intervista a Tosca D’Aquino Tosca D’Aquino è stata oggi ospite a Vieni da me da Caterina Balivo per parlare del suo impegno come volto di Save the children ed è stata protagonista di una spassosa intervista nella rubrica “On the road” (che è stata inaugurata settimana scorsa con Francesca Fialdini, ndr). Durante l’intervista, Caterina e Tosca, a bordo di una ...

Peppino di Capri - il commento imbarazzante fuorionda a Vieni da Me. Caterina Balivo lo bacchetta : “Hai il microfono aperto” : Peppino di Capri è stato ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me e, dopo una commovente intervista in cui ha ricordato la moglie scomparsa, è stato protagonista di un imbarazzante fuorionda che ha fatto calare il gelo in studio. Era il momento del gioco telefonico in cui il pubblico da casa chiama per cercare di indovinare a quale vip a appartiene la casa che viene mostrata in un video che va in onda in sovraimpressione: Peppino di Capri era ...

Caterina Balivo - Hoara Borselli si confessa su Walter Zenga a Vieni da Me : Bionda, eterea, piena di fascino, in molti ricorderanno Hoara Borselli, la prima trionfatrice di Ballando con le Stelle, che da un po’ non si vede in tv. A svelare com’ è oggi la vita della showgirl è stata lei stessa, ospite del programma Vieni da Me. Nel salotto di Caterina Balivo, la Borselli ha ripercorso i passaggi più significativi della sua carriera e si è aperta svelando particolari inediti della sua vita privata. In particolare, il ...

Caterina Balivo incanta su Instagram : gambe e décolleté da capogiro : Caterina Balivo condivide sul suo profilo Instagram alcune foto che la ritraggono in pose sensuali e i suoi scatti diventano un inno alla bellezza. Nella prima immagine la presentatrice è sdraiata su un divano. Indossa un etereo abito da sera, lo spacco audace rivela le gambe perfette, mentre ai piedi il contrasto è assicurato con le sneaker bianche. Poi Caterina si mostra con un abito in pizzo bianco immersa in un’atmosfera bucolica. ...

Caterina Balivo : Lavorare con altri partner? Con il mio carattere è impossibile : Caterina Balivo è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Schietta, divertente ed empatica, la conduttrice è riuscita a conquistare milioni di telespettatori pur avendo cambiato canale e stile di programma. Per molti il nuovo format Vieni da me rappresentava, infatti, una scommessa dopo il successo del suo Detto Fatto. Ma lei quella scommessa sembra averla vita. Parola di dati auditel. Il segreto della sua affermazione? La determinazione ...

Vieni da me : ospite di Caterina Balivo sbaglia l’ingresso in studio : Caterina Balivo, ospite di Vieni da me sbaglia l’entrata: la gaffe di Alessandra Drusian Piccolo sbaglio nella puntata di Vieni da me di oggi, venerdì 18 ottobre 2019, per una degli ospiti di Caterina Balivo, ossia Alessandra Drusian dei Jalisse, nonché ex concorrente di Tale e Quale Show. Introdotta dalla padrona di casa, la cantante è stata inquadrata al momento del suo ingresso all’interno dello studio 3 della sede Rai ...

Flora Canto : le lacrime a Vieni da Me e la gaffe di Caterina Balivo : Flora Canto in lacrime a Vieni da Me per il messaggio di Brignano. Prima la gaffe di Caterina Balivo: “Tuo marito Enrico”. La reazione dell’attrice Flora Canto, pianti e risate a Vieni da Me. L’attrice, ospite da Caterina Balivo nel salotto pomeridiano di Rai 1, si è raccontata a ruota libera in un’intervista a tratti […] L'articolo Flora Canto: le lacrime a Vieni da Me e la gaffe di Caterina Balivo proviene ...

Caterina Balivo racconta in tv non ho amici : In un’intervista rilasciata al settimanale “Grazia” Caterina Balivo ha raccontato alcuni episodi inediti della sua vita. Tra i quali, un momento molto difficile. «Chi mi ha teso la mano in un momento di difficoltà? Il direttore di Chi Alfonso Signorini. Mi ha invitato nel suo programma mentre non stavo lavorando. Spero di potergli essere utile prima o poi. Se si trovasse a Roma e rimanesse in panne con l’auto vorrei che mi ...

Casting per Vieni da me su Rai 1 condotto da Caterina Balivo e per un progetto teatrale : Casting ancora aperti per la ricerca di protagonisti di puntata per il programma Rai del titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo, e selezioni tuttora in corso di attori e attrici con esperienze in ambito recitativo per un progetto formativo teatrale, interessante quanto continuativo, connesso a Zelda Teatro. Vieni da me Per il noto programma televisivo dal titolo Vieni da me, in onda sulle reti della Rai e condotto da Caterina Balivo, ...