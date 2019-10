Caso Bio-on | nel mirino il ruolo di Banca Finnat

Plastica : così tassa - consumatori e Caso Bio-On spingono gli «usa-e-getta» biodegradabili : Corre la domanda di biopolimeri. La richiesta di stoviglie e bicchieri usa-e-getta sostenibili supera di molte volte la disponibilità produttiva. Prezzi in salita (ma frenano i costi del sacchetti)

Cosa raccontano le carte dell’inchiesta sul Caso Bio-on : La Guardia di finanza nella sede di Bio-on (foto: Guardia di finanza Bologna) Lo schema, stando alle indagini, muove i primi passi nel bilancio del 2015. In quel documento Bio-on, la startup emiliana specializzata in bioplastica finita al centro di un’inchiesta della Procura di Bologna per false comunicazioni sociali delle società quotate e manipolazione del mercato, che ha portato alla decapitazione dei vertici aziendali (agli arresti ...

Morte Mario Biondo - colpo di scena nel Caso del cameraman morto in Spagna. La conferma della mamma : In pochi, sin dal primo momento, avevano creduto alla tesi del suicidio di Mario Biondo, il cameraman siciliano trovato senza vita in circostanze misteriose nel 2013 a Madrid. Secondo la mamma, il papà, la sorella e gli amici, Mario non avrebbe avuto alcun motivo per suicidarsi: aveva lavorato come cameraman a “L’Isola dei Famosi”, aveva appena finito una puntata di “Masterchef” ed era entusiasta della sua vita. Viveva con la moglie, la ...

Reddito di cittadinanza : cambio codice negozio per aggirare norme. Il Caso : Reddito di cittadinanza: cambio codice negozio per aggirare norme. Il caso Il Reddito di cittadinanza è una misura di sostegno al Reddito entrata in vigore per volontà per Governo Conte I sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega. A distanza di diversi mesi dalla sua introduzione, oltre ad essere molto criticata da alcune componenti ed esponenti politici, è ancora al centro di numerose polemiche. Striscia la notizie, il caso in provincia di ...

Caso Schwazer - giudice ordina supplemento di perizia : “Dubbio su colpevolezza. Ipotesi della manipolazione è l’unica sorretta da indizi” : Si allungano i tempi sul Caso Alex Schwazer. Dopo la consegna della perizia dei carabinieri del Ris, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, ha disposto un ulteriore supplemento di analisi presso la Corte d’Appello di Colonia, nel procedimento penale contro il marciatore altoatesino, accettando la richiesta della difesa che sostiene l’Ipotesi di complotto sull’anomala concentrazione del ...

Rita Dalla Chiesa sul Caso degli agenti uccisi a Trieste : 'Rubio e Saviano dei poveracci' : "C'è troppo odio contro gli agenti, temo che si riapra la stagione che ha preceduto il terrorismo": a dirlo è Rita Dalla Chiesa, giornalista e conduttrice, che tutti gli italiani conoscono per essere la figlia del generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso Dalla mafia a Palermo il 3 settembre del 1982. Oggi,a Trieste si celebrano i funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi da Alejandro Augusto ...

Tragedia di Foggia - Chef Rubio se la prende con i politici : il tweet diventa un nuovo Caso : Il volto noto della tv: "Guardie penitenziarie e detenuti sono vittime di un sistema penitenziario da rifondare". Anche il...

Caso Bio-On - i piccoli azionisti pronti a chiedere i risarcimenti : Bacci, sindacato Siti: «Ci costituiremo parte civile al processo a Bologna una volta che sarà terminata la fase d’indagine»

Eutanasia - la Consulta su Caso Dj Fabio : 0.38 La punibilità dell'aiuto al suicidio, a distanza di un anno dalla seduta della Consulta sul caso Dj Fabo-Cappato,torna oggi all'attenzione dei giudici della Corte Costituzionale. Undici mesi non sono bastati:il periodo di tempo concesso dalla Consulta al Parlamento per legiferare in materia di suicidio assistito e fine vita è trascorso invano. Il nodo giuridico è quello della legittimità costituzionale del reato di aiuto al suicido ...

Fabio Volo sul Caso Ariana Grande : “Genitori - controllate i vostri figli su Internet” : La puntata del 17 settembre 2019 de "Il Volo del Mattino" si apre provocatoriamente proprio con "7 rings", il pezzo di Ariana Grande e con la replica di Fabio Volo, che verte sulla "shitstorm" subita per le sue parole: "È stato un bell'insegnamento di vita. Genitori, andate a vedere cosa scrivono i vostri figli su Internet".Continua a leggere