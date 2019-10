Calciomercato Juventus | De Sciglio forse nel mirino del Psg

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 29 ottobre 2019) Secondo un retroscena di Le Parisien, il Paris Saint Germain avrebbe inserito il terzino della, Mattia De, come priorità per la prossima finestra di mercato. La versatilità del 27enne sarebbe un enorme vantaggio per il PSG che attualmente non ha molta scelta nelle posizioni di terzino. Il terzino destro, Thomas Meunier, è infortunato ed è fuori per un mese, Thilo Kehrer continua a lottare a causa di un infortunio al piede e non gioca dalla prima partita della stagione, e Colin Dagba è appena rientrato da un infortunio ed ha solo 21 anni. Sul lato sinistro della difesa, Juan Bernat è il protagonista indiscusso ma con Layvin Kurzawa praticamente escluso dalla squadra (non ha nemmeno fatto parte dei 20 giocatori convocati contro l'Olympique de Marseille) e Abdou Diallo non è davvero un terzino sinistro naturale (la posizione principale è difensore centrale). Thomas Tuchel ...

