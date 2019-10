Calcio | Mondiali U17 2019 | Italia-Messico Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di martedì 29 ottobre 2019) Dopo il fantastico esordio di ieri dell’aiUnder17 contro le Isole Salomone gli azzurri pensano già al complicato impegno contro ilinvenerdì 1 Novembre a mezzanotte. I ragazzi di Carmine Nunziata hanno vinto e convinto con un netto 5-0 anche se il livello dell’avversario non è certamente tra i più elevati. Il prossimo impegno sarà decisamente più probante e probabilmente decisivo per il primo posto nel girone. La nazionale del tricolor ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri con una vittoria in questa partita potrebbero ipotecare la vetta del raggruppamento. Nunziata nel primo match si è affidato a Molla con in difesa Dalle Mura-Pirola. In mediana ci saranno Panada e Brentan, con lo juventino Tongya a dare fantasia. In attacco l’unico sicuro del posto ...

sole24ore : Dal bronzo nei 50 km di marcia di Eleonora Giorgi alla qualificazione agli ottavi di finale della Nazionale ai Mond… - juventusfc : Andrea Agnelli: «Il calcio femminile è in grande crescita: lo confermano gli eventi come la partita all’Allianz Sta… - vinloren : RT @Stocca64: Se non è #calcio non è #sport? Oppure non è #business Loro sono le #sportive che come i milioni di #atleti soffrono e vincono… -