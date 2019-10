Calcio femminile | l’Italia candida l’Allianz Stadium per la finale di Champions League

Calcio femminile - Qualificazioni Europei 2021 : le convocate dell’Italia per le sfide a Georgia e Malta : Prosegue, nel Bel Paese, il cammino nelle Qualificazioni agli Europei 2021 per la Nazionale di Calcio femminile. Le azzurre scenderanno in campo venerdì 8 novembre contro la Georgia allo Stadio ‘Ciro Vigorito’ di Benevento e martedì 12 novembre con Malta allo Stadio ‘Teofilo Patini’ di Castel di Sangro. Due sfide fondamentali, da vincere assolutamente per continuare a inseguire il sogno della partecipazione alla massima ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina 2-0. Girelli e Staskova regalano il trofeo alle bianconere : La Juventus conquista la Supercoppa Italiana di Calcio femminile: a Cesena le bianconere dominano contro la Fiorentina, piegata con un gol per tempo per il 2-0 propiziato dalle reti di Girelli in apertura e di Staskova in pieno recupero. Toscane mai davvero pericolose, anche se a lungo in partita. Nel primo tempo parte subito bene la Juventus con Cernoia che al 5′ mette al centro per Girelli, la quale di testa sfiora la rete. Sullo stesso ...

LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : le bianconere vincono la loro prima Supercoppa. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Juventus-Fiorentina – La presentazione della Supercoppa Italiana di calcio femminile 14:32 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. LE Pagelle DELLA FIORENTINA Ohrstrom 6.5, Tortelli 5, Agard 5.5, Arnth 5.5, Guagni 6, Vigilucci 5.5, Adami 5, Breitner 6.5, Parisi 5.5, Bonetti 5, Thogersen 6, ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 : Juventus-Fiorentina - la grande sfida va in scena al “Manuzzi” di Cesena : Parlare di Juventus-Fiorentina come di una grande Classica del Calcio italiano non è certo fare un dispetto. Ancor meno lo è se si considera il contesto femminile, dal momento che le bianconere e le viola si sono contese lo scettro nazionale nell’ultima stagione. La Supercoppa Italiana che andrà in scena all’”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) ha quindi i ...

Calcio femminile - Supercoppa Italiana 2019 Juventus-Fiorentina : programma - orari e tv : Domenica 27 ottobre (ore 12.30 – diretta su Sky Sport) andrà in scena all'”Orogel Stadium-Dino Manuzzi” di Cesena la Supercoppa Italiana di Calcio femminile tra le campionesse d’Italia della Juventus e la Fiorentina, nel remake della sfida già disputata un anno fa a La Spezia. In quel caso furono le viola ad imporsi grazie ad una realizzazione di Ilaria Mauro. Una sconfitta che, poi, le ragazze di Rita Guarino hanno ...

Uno schiaffo ai pregiudizi e alla diversità - il Calcio femminile ‘esalta’ il rispetto : quando un gesto vale più di mille parole! : Durante un match di calcio femminile in Giordania una giocatrice perde l’hijab durante un contrasto, le avversarie la circondano per permetterle di sistemarsi Il calcio che unisce, il calcio che supera le barriere politiche e mette a tacere pregiudizi, azzerando le diversità. In uno sport macchiato sempre più da episodi di violenza e razzismo, il messaggio che arriva dalla Giordania è di quelli che fanno riflettere, riportando sotto ...

Calcio femminile – Sui social il lieto annuncio : Alex Morgan presto mamma di una splendida bimba [FOTO] : Alex Morgan presto mamma! La campionessa del mondo di Calcio darà alla luce la sua prima figlia nel 2020 Arriva dai social una fantastica notizia che riguarda Alex Morgan: la 30enne attaccante della Nazionale statunitense di Calcio, campione del mondo in Francia la scorsa estate, ha annunciato che diventerà presto madre. La calciatrice ha postato sui suoi profili social delle dolcissimi foto che la ritraggono in compagnia di suo marito e ...