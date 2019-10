Caduta Libera | Il Coming Out Del Nuovo Campione Diego!

Fonte : gossipnews.tv

(Di martedì 29 ottobre 2019) Parlare di omosessualità o più in generale di tematiche LGBT in televisione non è facile, molte volte quando si affronta l’argomento si scende nel sensazionalismo. Ecco perché ilout fatto adalDiego, avvenuto con naturalezza e spontaneità ha colpito tutti. Ecco come è avvenuto. Molte volte quando si parla di omosessualità in tv si scade spesso negli stereotipi ed anche se alcune trasmissioni si professano gay friendly, il modo in cui vengono rappresentati gli omosessuali o più in generale le persone LGBT è spesso ridicolo e stereotipato. Per questi motivi ilout avvenuto nelle scorse ore aha piacevolmente sorpreso molti telespettatori ed utenti del web. IlDiego infatti ha dichiarato la sua omosessualità nel modo più naturale possibile. Ilout è avvenuto durante il gioco, quando Gerry Scotti ha chiesto al ...

italiaserait : Diego Maraldi, nuovo campione di Caduta Libera batte il recordman Gabriele Giorgio: e fa coming out. Ecco cosa ha d… - infoitcultura : Caduta Libera, il nuovo campione fa coming out: “Ho il fidanzato pugliese” – video - infoitcultura : Caduta libera, Diego batte il campione Gabriele Giorgio e fa coming out: cosa confessa in diretta -