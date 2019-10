Brexit | voto anticipato a dicembre | sì dell’opposizione

Brexit : svolta sul voto anticipato - sì dell’opposizione : «Il nostro sostegno è subordinato al fatto che il no-deal sulla Brexit sia assolutamente fuori dal tavolo», ha detto il leader laburista Jeremy Corbyn

Brexit - Consiglio Ue : “Ok rinvio al 31 gennaio”. Westminster boccia ancora Johnson : “No voto anticipato il 12 dicembre” : Lo stillicidio non ha fine. La Camera dei Comuni ha respinto stasera la mozione presentata dal governo britannico di Boris Johnson per portare il Regno Unito al voto anticipato il 12 dicembre. Il mancato sì dell’opposizione laburista ha impedito di raggiungere il necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni. Al governo Tory resta però ora la strada di sostenere la nuova proposta di altri 2 partiti d’opposizione, ...

Brexit - Boris Johnson lancia la sfida : andiamo al voto il 12 dicembre : Niente più Halloween Brexit, l'obiettivo sono ora le elezioni sotto Natale. Boris Johnson rompe gli indugi - dopo essere riuscito a strappare lunedì una maggioranza a Westminster...

Brexit - Johnson vuole andare al voto anticipato il 12 dicembre. Corbyn : “Ok solo se elimina la minaccia del no deal” : È riuscito a strappare a Westminster il primo passo del suo accordo di divorzio dall’Ue, ma non il via libera a un iter sprint per chiudere la partita entro il 31 ottobre come aveva promesso. E così il premier britannico Boris Johnson rilancia la carta del voto anticipato: lunedì presenterà una mozione del governo Tory in Parlamento per cercare di ottenere lo scioglimento della Camera dei Comuni il 6 novembre e la convocazione delle urne il 12 ...

Brexit - non ammesso il voto sull’accordo Johnson. Per il governo è corsa contro il tempo : Il Parlamento britannico non voterà sull’accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal premier Boris Johnson con l’Ue venerdì scorso. Lo ha annunciato lo speaker John Bercow, spiegando che le due mozioni presentate dal governo sono «sostanzialmente» uguali

BoJo vuole un altro voto sulla "sua" Brexit - ma l'ultima parola spetta allo speaker : Andrà fino in fondo lo speaker della Camera John Bercow nella sua sfida al premier Boris Johnson? È attorno a questa domanda che dovrà dipanarsi la settimana cruciale della Brexit, con il primo ministro Tory che si appresta oggi a chiedere al Parlamento un nuovo “voto significativo” (un sì o un no) all’accordo con Bruxelles. Una richiesta che – come spiega la stampa britannica – potrebbe ...

Brexit - Salta il voto sull'accordo con Bruxelles : Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sullaccordo raggiunto giovedì con Bruxelles: il testo chiede di gestire luscita del Regno Unito dallUnione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà ...

Brexit - VOTO PARLAMENTO IN DIRETTA - USCITA DALL'UE/ Johnson "E' tempo di decidere" : BREXIT, VOTO PARLAMENTO in DIRETTA, USCITA DALL'UE. L'appello in apertura del premier Boris Johnson: "E' arrivato il tempo di decidere"

Brexit - al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con l'Ue. Johnson : ok a deal - tempo di decidere : Brexit, al via a Westminster la sfida all'ultimo voto sull'accordo con Bruxelles. Si sta svolgendo oggi a Westminster, in una rara seduta convocata di sabato, la sfida...