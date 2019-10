Brescia-Inter | Marotta annuncia innesti sul mercato per gennaio

LIVE Brescia-Inter 0-0 - Serie A in DIRETTA : squadre che si studiano in questa prima fase del match : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10′ Partita bloccata in queste prime fasi. Al momento latitano le occasioni. 8′ Corner per l’inter: fallo di Gagliardini su Balotelli. L’arbitro ravvisa la scorrettezza. Il Brescia riparte dal basso con una punizione. 7′ Candreva prova una sgroppata sulla fascia, Romulo lo chiude in out. 6′ Molto attento il Brescia nella fase difensiva. Lautaro fatica per ...

Infortunio Joronen - si ferma il portiere del Brescia : contro l’Inter debutto per Alfonso : Brutta tegola per Corini. A poche ore dalla partita contro l’Inter, in programma stasera alle 21, il Brescia perde per Infortunio il portiere Joronen. L’estremo difensore finlandese ha accusato un problema in allenamento e non è stato convocato. Brutta notizia per l’allenatore delle Rondinelle visto che Joronen si è sempre ben comportato fin qui. Al suo posto giocherà Enrico Alfonso, al debutto in Serie A. Per il portiere ...

Probabili formazioni di Brescia-Inter : Lukaku-Lautaro ancora titolari per i nerazzurri : L'anticipo del martedì sera di questo secondo turno infrasettimanale di Serie A sarà Brescia-Inter. La partita, che si giocherà oggi, martedì 30 ottobre alle ore 21:00, è fondamentale per il continuo del campionato di entrambe le squadre. Brescia-Inter: come arrivano alla partita le due squadre Brescia-Inter sarà un match in cui entrambe le squadre cercheranno la vittoria per risollevarsi dai risultati deludenti dell'ultima giornata. Il Brescia, ...

L'Inter si gode il fatturato e ora riparte da Brescia : Sembrano passati solo tre giorni dall'ultima partita delL'Inter e già si torna a giocare. Il fatto è che sì, sono davvero passati solo 3 giorni ma il calendario è fitto e tocca tornare in campo, questa sera, nell'anticipo del turno infrasettimanale. Alle 21 (diretta Sky) i nerazzurri secondi il clas

Probabili formazioni Brescia-Inter : qualche dubbio per Conte - Balotelli cerca il gol dell’ex : Probabili formazioni Brescia-Inter – La seconda gara della 10^ giornata di Serie A propone la sfida del Rigamonti tra Brescia ed Inter, che si affrontano questa sera con inizio alle ore 21. Nell’ultimo turno, sconfitta in rimonta per gli uomini di Corini, pari interno e rammarico per quelli di Conte, che con una vittoria avrebbero potuto sorpassare in vetta la Juve. Le scelte. Dubbi da entrambe le parti, soprattutto perché ...

Brescia-Inter - probabili formazioni : Conte con Lautaro-Lukaku - Donnarumma dal 1' : BRESCIA INTER probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d’inizio della sfida di questa sera tra Brescia-Inter. Nerazzurri a caccia di conferma dopo il deludente pareggio interno contro il Parma. Conte si affiderà ancora una volta al solito 3-5-2. In difesa spazio per Godin, De Vrij e Skriniar. A centrocampo possibile conferma dal primo minuto […] L'articolo Brescia-Inter, probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, ...