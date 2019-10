Brescia-Inter | i tifosi nerazzurri si scagliano contro Balotelli | cori pesanti contro

Brescia-Inter - Corini : “puniti dalle giocate dei campioni” : Sconfitta per il Brescia nella gara di campionato contro l’Inter, situazione delicata di classifica per le Rondinelle, ecco le dichiarazioni di Corini ai microfoni di Sky Sport: “è stata una buona prestazione, dobbiamo assestarci perchè abbiamo cambiato modulo, abbiamo preso gol per sfortuna, poi abbiamo aumentato il ritmo ed abbiamo dominato, poi la giocata di un campione ci ha punito, la reazione è stata comunque importante, ...

Brescia-Inter 1-2 - le pagelle di CalcioWeb : Lukaku wow - Cistana… sfiga di quelle pazzesche [FOTO] : Brescia-Inter, le pagelle di CalcioWeb – Secondo match della 10^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale del massimo campionato italiano. Appena terminata la sfida del Rigamonti tra le Rondinelle di Corini e i nerazzurri di Conte. Solito ‘fattore L’ per l’Inter, con le reti di Lautaro e Lukaku la compagine milanese sbanca Brescia: 1-2 il finale. Queste, al fischio finale dell’arbitro, le pagelle della ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : i nerazzurri espugnano il Rigamonti grazie ai gol della coppia Lautaro-Lukaku. Pagelle e highlights della partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 22.58 Le Pagelle della gara. BRESCIA (3-5-2): Alfonso 6; Cistana 5,5, Gastaldello 6 (dal 68′ Martella 6), Mangraviti 5,5 (dal 75′ Ndoj 5,5); Sabelli 6,5, Bisoli 6,5, Tonali 6,5, Romulo 5,5 (dall’86’ Matri sv), Mateju 5,5; Balotelli 5,5, A. Donnarumma 5,5. All Corini 6,5 INTER (3-5-2): Handanovic 6,5; Godin 5, De Vrij 6,5, Skriniar 5,5; Candreva 6, Gagliardini 5,5, ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : la squadra di Corini cerca l’assalto finale - per il pareggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+2′ Punizione battuta male dal Brescia, che regala una rimessa dal fondo all’Inter. 90+2′ Ammonito Conte per proteste. 90+1′ Matri non arriva al meglio all’appuntamento col pallone, non riuscendo a dare forza alla palla che termina fra le braccia di Handanovic. 90′ Saranno 4 i minuti di recupero. 89′ Silent Check del direttore di gara con la sala VAR ...

LIVE Brescia-Inter 1-2 - Serie A in DIRETTA : la rete di Bisoli riapre i giochi al “Rigamonti”. Ci credono le Rondinelle : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80′ Torniamo in campo. C’è un calcio d’angolo per l’Inter. 79′ Annotazione tattica. Il Brescia è al momento in campo con un 4-3-1-2 molto offensivo. 79′ Fallo di Ndoj su Candreva. Ammonito il centrocampista, appena entrato sul terreno di gioco. 78′ Godin sventa su un nuovo attacco di Donnarumma. 76′ BisoliIIIIIIII! LA riapre IL BRESCIA COL GOL ...

