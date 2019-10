Brescia | denunciati quattro ultras delle Rondinelle | rapina ai danni dei fiorentini

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 29 ottobre 2019)delsono statidagli agenti della Digos per unaaidi alcuni tifosi, lo scorso 21 ottobre, al termine dell’incontro di-Fiorentina. Uno deiè minorenne. Al termine della partita gli aggressori, dopo aver notatotifosiraggiungere la loro auto, si sono avvicinati per farsi consegnare una sciarpa della squadra toscana. Al rifiuto, il tifoso è’ stato colpito da un calcio e da un pugno al volto che gli hanno provocato la frattura del setto nasale. Itifosini hanno un’età compresa tra i 17 ed i 32 anni. Sono incensurati e nei loro confronti sono stati emessi Daspo per un periodo di cinque anni, per via della gravità del fatto e la futilità dei motivi che lo hanno provocato. Sono in corso indagini anche per identificare i responsabili di un agguato da parte ...

