Bologna | la folle sfida di quattro ragazzini | si sdraiano sui binari per un selfie

Bologna - si sdraiano sui binari per sfidare i treni ad alta velocità : “Gioco folle” : Tragedia sfiorata a Bologna, dove quattro ragazzini si sono sdraiati sui binari al bivio S. Viola, per farsi un selfie e sono vivi solo perché notati in lontananza dal macchinista del Frecciargento 8523 che stava transitando lungo la linea Bologna-Milano che ha bloccato in tempo il convoglio. Non è la prima volta che accade un episodio del genere: pochi giorni prima era successo anche a Borgo Panigale.Continua a leggere