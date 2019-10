Bologna | 70 bimbi si sentono male in 3 scuole dopo il pasto | scattano controlli dell’Asl

A Bologna va in scena il festival LGBT con "giochi di stereotipi" per gli adolescenti e film sui bimbi trans : Cristina Verdi Fa già discutere il festival Gender Bender prodotto dal Cassero che andrà in scena a Bologna a fine ottobre. Nel palinsesto della rassegna LGBT anche "giochi di stereotipi" per adolescenti e film sui bambini transgender Scambi di ruoli, “giochi di stereotipi” e film che hanno come protagonisti bambini trans. Si chiama "Radical choc" ed è destinato a far discutere il festival LGBT organizzato a Bologna da Gender Bender ...