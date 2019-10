Boccia | il governo abbia una linea e non crei ansie al mondo produttivo

Brexit - la Camera dei Comuni Boccia la mozione del governo per le elezioni anticipate : La Camera dei Comuni britannica ha espresso voto contrario alla mozione presentata dal governo per ottenere le elezioni politiche anticipate il 12 dicembre. Il no dell'opposizione laburista ha impedito il raggiungimento del necessario quorum dei due terzi, come già in due altre occasioni.Continua a leggere

Bocciato il Governo in Umbria : La dura replica della storia rispetto a un’alleanza e a un Governo senz’anima, nato nel Palazzo, è nel primo voto del paese reale. Sono i numeri di un tracollo e di uno spostamento a destra senza precedenti quelli della prima regione rossa espugnata. Un ribaltamento totale della sua storia e delle sue radici. Eccoli, i tre dati del voto: il centrodestra vince raggiungendo quasi il 60 per cento, con oltre venti punti rispetto ...

Sondaggi politici - crisi Pd-M5s/ Ok Quota 100 ma 50% Boccia la Manovra del Governo : Sondaggi politici, il giudizio sulla Manovra del Governo Pd-M5s: il 50% boccia la Finanziaria mentre il 58% dà fiducia alla Quota 100 di Lega e 5Stelle

Manovra - Boccia : «Cecità del Governo» su sugar e plastic tax : Tra le «criticità» della Manovra ci sono anche le misure per la lotta agli evasori fiscali, di cui l'Italia ha il primato in Europa. «Siamo contro l'evasione, è una concorrenza sleale, ma occorre certezza di diritto: le manette arrivano dopo le sentenze e non prima. Su questo non dobbiamo creare gratuità in termini di ansia nel Paese», avverta il leader di Confindustria

Riforme : Biancofiore - ‘appoggiare referendum per Bocciare governo’ : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – “Come centrodestra unito abbiamo votato compattamente e meno convintamente la riforma del Movimento 5 stelle sul taglio dei parlamentari. I 5 stelle si riempiono la bocca del sondaggio scontato che darebbe l’84% degli italiani favorevole al taglio, come se gli fosse chiesto ‘volete bene alla mamma’? Mi piacerebbe che i sondaggisti chiedessero ai cittadini, tra il taglio dei parlamentari ...

La Corte europea per i diritti umani ha Bocciato il ricorso del governo italiano sull’ergastolo ostativo : Martedì la Grande Chambre della Corte europea per i diritti umani ha ritenuto inammissibile il ricorso del governo italiano sull’ergastolo ostativo, una pena senza fine prevista nell’ordinamento penitenziario italiano che non può cioè essere né abbreviata né convertita in pene alternative. La Corte si

Sondaggi - 6 su 10 Bocciano il governo. Lega primo partito. Pd - M5s e sinistra in coalizione? Sarebbe un testa a testa col centrodestra : La maggioranza degli elettori ha un’opinione negativa del governo Conte 2, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è la figura politica che ispira più fiducia e la Lega resta di gran lunga il primo partito con più del 30 per cento. Sono i dati principali del Sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso durante Start, il nuovo approfondimento politico della testata. In particolare, secondo la rilevazione, 6 intervistati su 10 ...

Boccia : stabilità di Governo determinante - serve politica di crescita : Confindustria, Boccia: La stabilita' di Governo e' determinante: sono tre anni e mezzo che siamo in una continua campagna elettorale.

Governo : Boccia - ‘uscire da campagna elettorale - serve visione Paese’ : Matera, 20 set. (Adnkronos) – “Bisogna uscire da una campagna elettorale, viste le criticità che abbiamo; serve invece una capacità di governare il paese nei prossimi anni con una visione molto chiara senza dover, per forza, intercettare un consenso che significa presentismo e tattica e non strategia”. Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia a margine di un convegno con Intesa San Paolo torna a sollecitare una ...

Governo : Boccia - ‘proporre a Ue grande operazione infrastrutturale’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Invece di andare a chiedere in Europa più deficit per fare più debito, che non è nell’interesse del paese, a nostro avviso, occorrerebbe proporre una grande operazione transnazionale infrastrutturale eventualmente finanziabile con Euro bond. Questi asset sono determinanti, c’è un nodo sulle risorse da affrontare non marginale e la nostra idea di affrontarlo è con un metodo diverso di ...

Sondaggi - un italiano su due Boccia il nuovo governo. Ma Conte è il leader che piace di più. Cala la Lega - cresce il M5s : il Pd è secondo : A un italiano su due non piace il governo Conte 2, ma il presidente del Consiglio, “un uomo solo al comando” senza più i due vicepremier, resta il leader politico più apprezzato. Se si andasse al voto domani la Lega continuerebbe ad arretrare, pur rimanendo il primo partito. secondo resterebbe il Pd, mentre terzo, recuperano voti rispetto ai precedenti Sondaggi, sarebbe il Movimento 5 stelle, con una percentuale che supera il 20 per ...

Boccia : occorre una linea di direzione chiara del governo. Priorità cuneo e infrastrutture : Per il presidente di Confindustria «restano i nodi di sviluppo che sono cuneo fiscale, riduzione delle tasse sui lavoratori italiani, questione infrastrutturale, in Italia e in Europa», e il salario minimo «su cui non siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere legato ai grandi contratti di rappresentanza»

Il ministro Boccia ha spiegato perché il governo ha impugnato la legge sull'immigrazione del Friuli V. G. : Dice che la sua volontà è quella di “riappacificare il Paese”. Ma il suo primo giorno da ministro delle Autonomie è stato un attacco durissimo alla Regione Friuli Venezia Giulia, impugnando una legge sull'immigrazione ritenuta discriminatoria. Ciò che ha mandato su tutte le furie prima di tutto Matteo Salvini ("Vergogna assoluta, traditori”) in seconda battuta il governatore Massimiliano Fedriga ("Il governo dell'immigrazione selvaggia”). In ...