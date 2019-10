Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019)diventaAir. È questo il nuovodella compagnia aerea di cui è proprietario Luca Patanè, presidente del gruppo Uvet, specializzato in viaggi e turismo. Venerdì 25 ottobre erano arrivate dall‘Irlanda le prime immagini del nuovo aereo, l’A330-200, proveniente dalla flotta di Qatar Airways: di colore giallo-blu, è stato disegnato a Dublino da Aic Paints. I colori sono gli stessi dell’uniforme del personale, presentate già un anno fa al BizTravel Forum. “Ci apprestiamo a vivere una stagione battagliata e per questo serve tagliare con il passato”, aveva dichiarato Patané nei giorni scorsi, senza però anticipare nulla sul piano industriale di rilancio. “Abbiamo bisogno di avere una compagnia aerea attiva e performante tutto l’anno”. Secondo il sito specializzato skyliner-aviation.de, la registrazione del nuovo aeromobile sarà ...

TutteLeNotizie : Blue Panorama cambia nome: in arrivo Luke Air. Presentazione ufficiale prevista in novembre - silviacastronov : RT @alesessa: Nuovo procedimento @antitrust_it verso Blue Panorama per la penale che fa pagare se devi correggere il nome sul biglietto aer… - TommyBrain : RT @alesessa: Nuovo procedimento @antitrust_it verso Blue Panorama per la penale che fa pagare se devi correggere il nome sul biglietto aer… -