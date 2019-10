Black Monkey | in Appello cade l’accusa di mafia | condanna scontata per Femia

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 ottobre 2019) Quella di Nicolanon eraAlmeno secondo la corte d’di Bologna che ha fattoredi associazione a delinquere di stampo mafioso nel processo di secondo grado. Secondo i giudici si tratta di associazione semplice e questo comporta una riduzione delle condanne per gran parte dei 23 imputati. Con l’unica eccezione dell’amminstrazione dello Stato sono stati revocati anche tutti i risarcimenti per le parti civili, compresi quelli per il giornalista minacciato Giovanni Tizian (presente in aula), per Libera, per la Regione Emilia Romagna e per il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti., considerato dalla Procura il capo dell’organizzazione legata alla ‘ndrangheta che faceva profitti con le slot, passa da 26 anni e 10 mesi a 16 anni. Molti dei reati sono stati dichiarati prescritti, mentre alcuni imputati ...

