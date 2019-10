Binotto | “Sei pole ma tre vittorie | non basta”

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 29 ottobre 2019) "Veniamo da seiposition consecutive, ma anche da trenelle ultime sei gare: noi vogliamo piu' di questo". La Ferrari sbarca in Usa per cercare di chiudere la stagione con piu' certezze che dubbi: il team principal Mattiaevidenzia i progressi fatti dalla SF90 nel corso della stagione, ma anche domenica scorsa, in Messico, qualcosa soprattutto al muretto non ha funzionato. "Ci incoraggia il fatto di sapere di avere un pacchetto vettura che ci mette in condizione di lottare per il gradino piu' alto del podio sulla maggior parte dei tracciati - sottolineain vista della prova di domenica prossima ad Austin -. Si tratta senza dubbio di un miglioramento rispetto a come avevamo iniziato la stagione e di questo va dato merito al duro lavoro fatto dai ragazzi, tanto a Maranello che in pista, che ci ha permesso di tornare competitivi".Il mondiale e' alle ...

